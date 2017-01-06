خاص - وسَعي يا مطارح

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أعطت الجلسة الحكومية الأولى في عهد الرئيس عون نظرة عن المنتظر ولمحة عن المأمول: عهد مجيد بانتظار اللبنانيين قوامه العمل الدؤوب ونصب عينيه التغيير والإصلاح.

محاولات عديدة جرت على مدى ست سنوات كان هدفها منع لبنان من دخول نادي مستخرجي النفط العالمي لأسباب منها إقليمية تراوحت حول تحديد الحصص النفطية في الأسواق العالمية، معطوفة على التلاعب بالسعر العالمي ضمن حرب المحاور والأقطاب الإقليمية والعالمية، ومنها شخصية تمحورت أساساً حول عدم إعطاء وزراء التيار الوطني الحر كأداة، والتيار كجسم، والمسيحيين كجهة الرصيد التاريخي كالطرف المبادر لمشروع "لبنان النفطي" التاريخي، فتمّت عرقلة المراسيم داخل الحكومات الضعيفة الهيبة، غير المعتادة على المبادرة، تماما كما عرقلت الحكومات نفسها خطة الكهرباء وبعض مشاريع السدود، ومسيرة الألياف الضوئية للسبب عينه.

والحالة هذه، ها قد أحرز الرئيس عون الإنطلاقة النارية للعهد بعد انتصار ٣١ تشرين الأول الميثاقي، فبدأت الدولة تتبدّى والشخصية الوطنية تتظهّر، ولبنان القوي يشمخ. قد لا يفاجأ اللبنانيون بما هو قادم من التحقيقات: ازدياد في التغذية الكهربائية، إكتفاء ذاتي مائي، سرعة في الإنترنت، إستقرار أمني مترسّخ، استعادة للجنسية اللبنانية من قبل المغتربين الذين، وبعد طول فراق، تذكرهم وطنهم عبر رئيسهم وخارجيتهم.

يتساءل الناس ما الذي منع كل هذه الإنجازات من التحقق منذ سنوات، رغم طرحهم في جلسات مجلس الوزراء. الجواب يجد ضالته في الأزمة الميثاقية التي تتجزّأ جزأين من ال ١٩٩٠ إلى ال ٢٠٠٥، ومن الحلف الرباعي حتى ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦. بعيداً عن نكىء الجراح وتحريك الجمر الراكد، ثَبُت بالوجه الميثاقي أن الوجود المسيحي القوي شرطٌ وجوديّ لقيام وطن قوي، وطن يكبر بأبنائه وبنّائيه.

إنما حذارِ. الحذر كل الحذر من المتضررين غير القادرين على استيعاب التغيّر الصحي الذي حدث. الحذر كل الحذر من الكارهين بالفطرة والحاقدين بالوراثة. أثبتت تجربة عماد الوطن أنه في السياسة لا بد من أن تنتصر الأخلاق على المواربة. وهكذا في الحكم، النصر للحق والحق قوة والقوة نصر. شعب لبنان العظيم بدأ يدوّن انتصاراته منذ ٣١ تشرين الأوّل؛ ربيع لبنان انطلق والآتي أعظم وإن غد لناظره قريب.