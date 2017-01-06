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مفاجأة حول أصول عائلة الأسد..

6
JANUARY
2017
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من المعروف أن حافظ الأسد ينتمي لعائلة علوية معروفة تقطن بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، لكن مؤرخًا كرديًا قدم رواية أخرى لأصول عائلة الأسد.

 

ويقول المؤرخ والأكاديمي الكردي البارز، عزالدين مصطفى رسول، إن عائلة الأسد التي تحكم سوريا منذ 1970 تنحدر من أصول كردية، وفق شبكة "رووداو" الكردية.

 

 

وقال المؤرخ الكردي، في مقال نشره في صحيفة "كوردستان نوي"، إن "عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ترجع أصولها بالتحديد إلى قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى عند الحدود مع إيران".

 

 

وأضاف، في مقاله، الذي يحمل عنوان "الشام وحلب"، إن "هذه الأسرة التي تنتمي للطائفة العلوية أصلها في الأساس من كورد يارسان الكاكائية".

 

 

واليارسانية أو الكاكائية هي أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة، التي كانت معتنقة من قبل عدد كبير من الكرد قبل انتشار الإسلام في كردستان.

 

 

ويضيف الموقع الكردي، الذي يبث من أربيل، أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر معلومات من هذا النوع تكشف عن أصول حافظ الأسد الذي تولى الحكم في سوريا من عام 1971 إلى 2000.


(عربي 21)

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