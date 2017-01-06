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الثلوج على الـ900 متر.. اليكم تفاصيل عاصفة الأيام الثلاثة!

6
JANUARY
2017
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نشر الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية، عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" تفاصيل عن المخفض الجوي الذي سيستمر ثلاثة أيام وكتب:
 
تنقلب الرياح الجنوبية شرقية والشرقية إلى غربية، ظهر السبت، بسبب تراجع قيم الضغط الجوّي المرتفع فوق العراق والأردن وشبه الجزيرة العربية، فتغطي الرياح الغربية القسم الأكبر من هذه البلدان وتمنع أي صدّ قد يواجه المنخفض المزمع أن يغذي لبنان بالأمطار والثلوج.
 
أمّا بالنسبة للكتلة القطبية، تبدو ضعيفة لسببين:
 
1- نزولها بين اليونان وإيطاليا نحو ليبيا والجزائر وتمدّدها فوق المتوسط.
 
2- اتجاهها شرقا (لبنان) أضعفها بسبب الحرارة المعتدلة فوق سيناء ومصر.
 
وحتّى يتأثر لبنان بحرارة متدنية، تؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات متدنية أي ما يقارب الـ500 متر، يجب أن يكون النزول القطبي، مباشرة من تركيا، للمحافظة على قوة البرودة.
 
هذان السببان، أثّرا على تساقط الثلوج في لبنان خلال أيام الأحد والإثنين والثلاتاء، فقد يبدأ تساقط الثلوج على 1400 ويتدنى بشكل سريع إلى 1100 ليصل إلى المرتفعات التي تتراوح بين 900 و1000، ومن المتوقع أن تكون نسبة التراكمات عالية من ارتفاع 1300 متر وما فوق.
 
أمّا طقس يوم السبت، فيبدأ مشمس وتتكدّس الغيوم مع تقدّم الساعات مع هبوب رياح جنوبية غربية وتنخفض الحرارة بسبب تراجع الرياح الجنوبية الغربية التي توجّهت من شبه الجزيرة العربية نتيجة ارتفاع الضغط الجوّي فوقها، فتتهيأ الأجواء لوصول المنخفض الجوّي الذي سيتحوّل مع الوقت إلى عاصفة إعتيادية، غزيرة الأمطار والرعود، والثلوج على الجبال.
 
*الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و13 ليلاً
 
*الحرارة على الجبال 1200 متر: 10 نهاراً و5 ليلاً
 
*الحرارة في البقاع: 9 نهاراً و4 ليلاً
 
الضغط الجوّي 1011hpa
 
*الرطوبة: بين 55 و70%
 
*الرياح: جنوبية غربية تصل إلى 45 كلم في الساعة على الساحل وعلى الجبال العالية حوالي 50 كلم في الساعة.
 
وتشهد المناطق الساحلية اشتداداً في سرعة الرياح صباح الأحد لتلامس 85 كلم في الساعة خلال النهار.
 
 
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