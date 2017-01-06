عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2016

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الاخبار: مصالحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر

«المستقبل» يبشّر بقانون انتخاب قريباً!

الأنوار: عون يدعو في مجلس الدفاع الى ردع الارهاب والاستعداد لمواجهة اي حرب



البناء: كيري مودِّعاً لا منافسة مع روسيا وتركيا... وأنقرة تخوض معركة أوراقها

بري ينوّه بملف النفط... وقانصو لقانون النسبية... والسائقون يثقون بعون

ملف العسكريين المخطوفين يتحرّك... وإبراهيم متفائل بإشارات واعدة





الديار: مادمت في مصرف لبنان ستبقى الليرة مستقرة

ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها

تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه

الجمهورية: اسئلة عن الشفافية في النفط





اللواء: خطة أمنية متكاملة لمواجهة مخاطر التخريب الإسرائيلي والإرهابي



النهار: أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين

المستقبل: رأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع بحضور الحريري

عون: الدولة تشترك في استراتيجية كاملة لمواجهة أي خلل



البلد: عون لاهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي الى الخارج





l'orient le jour: Dossier spécial : Le Liban en 2016



the daily star: Aoun to visit Saudi Arabia, Qatar, to boost ties