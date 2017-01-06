عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2016

الاخبار: مصالحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
«المستقبل» يبشّر بقانون انتخاب قريباً!
الأنوار: عون يدعو في مجلس الدفاع الى ردع الارهاب والاستعداد لمواجهة اي حرب
البناء: كيري مودِّعاً لا منافسة مع روسيا وتركيا... وأنقرة تخوض معركة أوراقها
بري ينوّه بملف النفط... وقانصو لقانون النسبية... والسائقون يثقون بعون
ملف العسكريين المخطوفين يتحرّك... وإبراهيم متفائل بإشارات واعدة
الديار: مادمت في مصرف لبنان ستبقى الليرة مستقرة
ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها
تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه
الجمهورية: اسئلة عن الشفافية في النفط
اللواء: خطة أمنية متكاملة لمواجهة مخاطر التخريب الإسرائيلي والإرهابي
النهار: أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين
المستقبل: رأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع بحضور الحريري
عون: الدولة تشترك في استراتيجية كاملة لمواجهة أي خلل
البلد: عون لاهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي الى الخارج
l'orient le jour: Dossier spécial : Le Liban en 2016
the daily star: Aoun to visit Saudi Arabia, Qatar, to boost ties