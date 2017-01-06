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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2017

6
JANUARY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
اعتبرت مصادر متابعة للحرب على تنظيم «داعش»، أنّ زيارة مستشار رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض إلى دمشق ولقاءه الرئيس السوري بشار الأسد، بداية مرحلة جديدة في العلاقة السورية ـ العراقية وفي الحرب على الإرهاب. وتتمّ بتغطية دولية وإقليمية، لوضع أسس لتعاون أمني عسكري بات مقبولاً عند الأميركيين. وهو في الأصل مطلب روسي وإيراني.


خفايا

وصفت أوساط سياسية نهج رئيس الحكومة سعد الحريري الجديد بـ«البراغماتي» مقارنةً مع نهجه السياسي السابق مشيرةً إلى انفتاحه على كلّ القوى السياسية وتسهيله معالجة العديد من القضايا الخلافية التي كان يرفض بشدة تقديم تنازلات بشأنها، والسبب في هذا التغيير هو التحولات الجارية في المنطقة والتي أتت بعكس ما كان يراهن عليه، خصوصاً في سورية، بالإضافة إلى حاجته أكثر من غيره لتهدئة الأوضاع لإعادة ترتيب «بيته الداخلي» الذي تصدّع جداً على المستويين السياسي والشعبي.

 

 

الجمهورية:اسرار


مبالغة

يقول سياسي بارز إن طرفاً سياسياً بالغ في تقدير موقف إنفتاحي لحزب بارز معتبراً أن الطرفين خطّان متوازيان لا يلتقيان.


تقارير

كشفت مصادر دبلوماسية وجود موفدين لرئيس دولة عظمى في 3 دول في المنطقة لوضع تقارير عن سياسته المقبلة في الشرق الاوسط.


لقاء

يتردّد في أوساط حزبية عن لقاء وشيك بين قطبين بارزين.

 

مناقلات

يتجه زعيم تيار سياسي بارز الى إجراء مناقلات في مواقع قيادية وحسّاسة في داخل تياره إستعداداً لإستحقاق داهم.

 

مواقف

تعكف أوساط تيار سياسي وازن على درس إتجاهات الشارع بعد المواقف النارية التي أطلقها أحد النواب وذات الخلفيات الإنتخابية.


إعدام

أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية بل هي بمثابة الإعدام.

 


اللواء: اسرار

لغز

تكاثرت المعلومات عن أن العام 2017، قد يكون عام تغيير «جلد الصحافة اللبنانية» بالكامل؟!

غمز

تُردّد أوساط مطلعة أن تنسيقاً مسبقاً جرى بين تيّار وحزب بشأن جولات خارج البلاد..


همس

فوجئ معظم الوزراء بالحضور الذهني لمرجع كبير، في أوّل جلسة عمل معه..

 


النهار: اسرار الآلهة

المجلس يخالف...

خالف مجلس الوزراء الآلية التي كان وضعها للتعيينات بعرض 3 أسماء لكل موقع يختار منها واحداً ولم يعرض على الوزراء إلا اسم واحد متفق عليه سلفاً.


إعلام إيران ...

تراجع سوق الإعلام الإيراني في لبنان، فبعدما فتحت محطّات فروعاً لها ووظّفت إعلاميّين إذ بها تبدأ بتقليص المصاريف وأعداد الموظّفين تباعاً.

شكوك نفطية ...

استغربت مصادر ديبلوماسيّة السرعة التي أقرّت بها مراسيم النفط في لبنان واعتبر انها، على إيجابيّاتها، تثير الشكوك.


ثنائي درزي ...

تُجرى اتصالات لإقامة تحالف ثنائي درزي أسوة بباقي الطوائف لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بمزيد من التنسيق.

 

المستقبل: يقال

إنّ عدداً من الوزراء بدأوا إعداد ملفات وسٍيَر ذاتية عن مرشّحين لتولّي مناصب ومواقع إدارية شاغرة استعداداً لعرض أسمائهم في جلسات مجلس الوزراء.

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