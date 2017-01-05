من أنجز ملفات "عهد الإنجازات"؟ وما الذي استردّه الرئيس عون للّبنانيين؟ (علا بطرس)

A + A -

"عهد إنجازات" بدأ مع إنجاز الحكومة اللبنانية مراسيم النفط والإتصالات واستعادة الجنسية بما يحقّق ثلاثة أهداف رئيسية:

- الإزدهار الإقتصادي والوفرة المالية لخزينة الدولة باستقطاب اليد العاملة اللبنانية نحو قطاع مستحدث. وهو الملفّ الذي استحوذ على اهتمام الوزير جبران باسيل يوم استلم "وزارة الطاقة والمياه" بإخراج النفط من دُرج البيروقراطية النائم أوّلاً، وفي التأكيد على امتلاك لبنان للسّائل الأسود ثانياً وفي التشبث بأحقية اللبنانيين في ثرواتهم ومردودها الوطني في ما عُرِف ب"الصّندوق السيادي" ثالثاً.



- الإنتهاء من النّكد السياسي وتجاوز الصلاحيات والعراقيل والفساد والهدر لقطاع الإتصالات، وهو القطاع الذي شهداً تطويراً في الخدمة وانخفاضاً في الكلفة في عهد الوزير باسيل أيضاً.



- حفظ الهوية اللبنانية باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصول لبنانية. وهو الملفّ الثالث الذي وضعه الوزير باسيل نصب عينيه بربط لبنان المقيم بالمغترب كقيمة وطنية، وبإعطاء حقّ التصويت ونسبة معيّنة من التمثيل في القانون الإنتخابي العصري والعادل المفترض إنجازه بطرح 6 مقاعد مخصصة للإغتراب في مجلس النواب اللبناني.

شهد عهد الرئيس عون إقرار الحكومة ملفات حيوية بالتوافق السياسي الداخلي في إطار رؤية وطنية للنهوض بالدولة، وهو شيء جديد بخلاف العهود السابقة. إلا أنّ الحقيقة تُقال أنّ من عَمل على إنجاز هذه الملفات هو الوزير جبران باسيل. ولا شكّ، يحقّق رئيس التيار الوطني الحرّ أهداف رئيس الجمهورية العماد عون في تحويل وعوده الى إنجازات بنتائج محقّقة وهو الذي قال: "وعدي هو بأنّه سيكون لكم وطناً... وطنٌ يستعيد أمجاده... ويكون المركز الأساس في الشرق الأوسط".



وقد شعر اللبنانيون مع رئيس الجمهورية باستعادة الدولة هيبتها في التعاطي المسؤول بكافة أجهزة الحكومة إثر ما تعرّض له الّلبنانيون في اعتداء تركيا الإرهابي وهو مؤشّر على أن الدولة تحتضن رعاياها وتوفّر لهم الدّعم والحماية أينما حلّوا!