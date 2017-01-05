" إربت تنحل" توضّح لأهالي العسكريين المخطوفين.. ماذا جرى؟!

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صدر عن أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش البيان الاتي:

"يبدو أن برنامج "إربت تنحل" الذي يسعى إلى الترفيه عن مشاهديه لم يعد يعلم كيف يتناول المواضيع الانسانية أو انه تجرّد منها نهائيا.ً

تناول موضوع "العسكريين التسعة المخطوفين" في احد إسكتشاته هي نكتة سمجة وغير مستحبة لأنها مهينة لمشاعر أهالي العسكريين، ولا يقبلون أن تتحول قضية أبنائهم وابائهم وأزواجهم الغائبين والتي هي قضية وطنية إلى مجرد موضوع للتلهي والترفيه.

بإمكان معد البرنامج إيجاد العديد من الافكار والمواضيع لابتداع المشاهد لكن بدون استخدام قضية حساسة ومعقدة لم تحل حتى الساعة. المشهد لم يراع ويحترم أو يكترث إلى أحاسيس الاهالي الذين تلفت أعصابهم ويعانون الامرين من طول الانتظار مع انقطاع أي خبر عن أحبائهم، بكل محبة، قضية عسكرنا ليست للاستعمال الرخيص."

وبعد نشر أحد المواقع الإخبارية اللبنانية هذا البيان وذكره أن الأهالي قاموا بمؤتمر صحفي بشأن السكيتش الذي عرض، ردّ برنامج إربت تنحل على الأهالي وعلى الموقع عبر المحامي طارق الغريب، الذي وضّح التالي:

"بتاريخ اليوم 5/كانون الثاني/2017 طالعنا موقعكم الكريم ببيان صادر عن اهالي العسكر المخطوفين ارفق بصورة لمؤتمر صحفي لاهالي العسكر المخطوفين بهدف تضخيم الامر علماً انه لم يجري عقد اي مؤتمر صحفي و ان الامر اقتصر على بيان مكتوب يتضمن وجهة نظر اهالي العسكر المخطوفين التي نجل و نحترم ، مع اننا لم ننتظر منهم استعمال تعابير مهينة للبرنامج اذ اننا نعتبر ان قضيتهم هي قضيتنا و قضية كل لبناني حر، يفتخر بابطال الجيش اللبناني و القوى الامنية كافة عامة و الاسرى لدى تنظيم داعش الارهابي خاصة.

وبناء" على ما تقدم ، وسندا" لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والصادر في 30/6/1977 وبوكالتي عن المخرج ايلي فغالي معد و مخرج برنامج "اربت تنحل" أطلب نشر الرد التوضيحي التالي:

يؤلمني أن أضطر آسفاً لهذا الرد التوضيحي على البيان الصادر عن اهالي العسكر الاسرى لدى داعش ، اذ ان مخرج البرنامج يعتبر ان قضيتهم هي قضيته و ان وجعهم هو وجعه ، و ان اسلوب البرنامج الكوميدي الساخر يحاول الاضاءة بطريقة مختلفة على هذه المأساة المستمرة لاهالي العسكر منذ اكثر من سنتين و نصف دون ان يظهر اي بصيص امل او معرفة مصير العسكر لدى داعش ، و انه لو اعاد اهالي العسكر المخطوفي مشاهدة السكتش مرة اخرى لكان قد تبين لهم ان الهدف منه هو حث الدولة على القيام بواجبها تجاه العسكر المخطوفين و طمأنة الاهالي بدل من اخذ عينات ال DNA تارة و الانتظار طوراً ،اذ ان السكتش لم يتضمن اي اهانة او تجريح بالعكسر او بالاهالي ، انما حاول اجراء مقارنة بين حلقة الاستاذ مالك مكتبي " احمر بالخط العريض " الذي استطاع ان يجمع ابنة بامها بعد مرور مدة طويلة من الزمن و في بلدين منفصلين ، في حين ان الدولة لا تزال عاجزة عن معرفة اي خبر عن العسكر المخطوفين لدى داعش .

و انها ليست المرة الاولى التي يتناول فيها برنامج كوميدي ساخر هذه المواضيع للاضاءة على واجبات و مهام الدولة و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر " مخطوفي اعزاز" و السكتشات العديدة التي تناولت هذا الموضوع على كافة شاشات التلفزة و مسرح الشانسونيه و في مختلف البرامج الترفيهية .

إن المخرج ايلي فغالي على ثقة تامة بأن اهالي العسكر المخطونين يعلمون جيداً ان برنامج " اربت تنحل "يناصر قضيتهم و يطالب بمعرفة مصير العكسر المخطوفين،وان كافة فريق العمل في برنامج " اربت تنحل"، ومنعاً للتشويش على الحقائق يود ان يؤكد ان الهدف الاول و الاخير للبرنامج هو النقد الساخر البناء و ليس فقط الترفيه ، و ان ما تضمنه البرنامج لا يحتوي على اي نكتة سمجة او اي نقد لاذع او مهين، للعسكريين او لاهاليهم وإن ردنا التوضيحي هذا ليس للرد على اهالي المخطوفين انما لتوضيح وجهة نظرنا للموضوع و لمنع التجاذب الاعلامي له الذي تعتمده بعض المواقع من اجل تسجيل سكوب اعلامي،

وبالتالي فإنه لا يمكن بعد هكذا رد توضيحي أن نضلل الرأي العام باية إشاعات مغرضة تسيء للمخرج ولشركة برو برودكشن " و لتلفزيون الجديد الذي كان اول من ناصر قضية الاسرى لدى داعش و خصص لها العديد من البرامج.

وأخيراً يمكننا أن نقول بأن "اربت تنحل " يشكل فكرة ابداعية تهدف الى بحد ذاتها وانها لا يمكن ان تسيء يوماً قضية وطنية و انسانية كقضية العسكر الاسرى لدى داعش و ان التمعن بهذا الموضوع سوف يظهر صدق نويانا . وعذرا" من موقعكم الاغر ومن قرائها الأعزاء لأخذ هذه المساحة عبر توضيحنا هذا للرأي العام والذي كان الأجدى أن يخصص للاضاءة على مصير العسكريين و معاناة الاهالي في زمن الاعياد آملين التقدم والازدهار لموقعكم لنقل الخبر الصحيح بالشفافية والمصداقية التى عودتمونا عليها دائما ( نهاية الرد )، لذلك جئنا بردنا التوضيحي هذا وبوكالتنا عن المخرج السيد ايلي فغالي ، وعملا" بقانون المطبوعات اللبناني المرسوم رقم 104/77 تاريخ 30/6/1977 نطلب من موقعكم الكريم نشر وإيراد ردنا التوضيحي حرفيا."