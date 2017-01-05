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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





حمل اليوم الخامس من السنة الجديدة مؤشرات على أن هذا العام سيكون على غير ما كانت عليه السنوات السابقة لجهة العمل لانتاجية افضل على صعيد الحكم. فرئيس الجمهورية ترأس المجلس الاعلى للدفاع واهتم بقضية العسكريين المخطوفين ورئيس الحكومة ترأس جلسات في السرايا للجان درست قضايا النفط والميكانيك.



ووزير الداخلية لاحق قرار توسيع وتطوير الدفاع المدني كما اصدر قرارا بالسماح بدفع رسوم ميكانيك السيارات دون معاينة حتى السابع والعشرين من شباط.



ووزير الاعلام عقد اجتماعا موسعا لاطلاق ورشة حول الشؤون الاعلامية للوسائل المقروءة والمرئية والسمعية.



وهناك ايضا العديد من التحركات للوزراء والتي تشير الى أن الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية مخصص للعمل والانتاج فيما يرتقب أن تنطلق عجلة الاجتماعات الخاصة بقانون الانتخاب بالتوازي مع تزخيم العمل التشريعي الذي يعد له رئيس البرلمان.



وإلى كل هذا تستمر عملية تحضيرات الملفات الى الرياض والدوحة اللتين سيزورهما رئيس الجمهورية بداية الاسبوع المقبل. ولقد قال سفير الامارات العربية المتحدة لتلفزيون لبنان إن الخليجيين عائدون الى لبنان.



وعلى صعيد آخر شيع جثمان الشهيدة ريتا الشامي في حين تحسنت حال الجريحة بشرى الدويهي.



والى بيروت وصل جثمان الشهيد امين بكري المغدور الذي قتل في انغولا.



وفي تركيا ضرب الارهاب مجددا بسيارة مفخخة في أزمير وباخرى في اللاذقية.



وبالعودة الى المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة نشير الى ان بيانا صدر عن الاجتماع فيه تأكيد على مواجهة الارهاب.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"



وكأن قدر اللبناني ان يحترق او ان يحترق قلبه او ان تحترق اعصابه، اليوم احترقت قلوب اللبنانيين على مشهد الاجازة الجامعية للطالبة ريتا الشامي، تعطى لوالدها، وكأن قدرها ان تمنح الشهادة وهي في النعش، وكأن هذه الشهادة تعلق على نعشها بدل الوسام.



اما احتراق الاعصاب ففي المعاينة الميكانيكية، تحترق اعصاب اللبناني اذا ما تم اقفال المعاينة لانه يصاحبها اقفال طرقات، وتحترق اعصاب اللبناني حين يعاود العمل بالمعاينة فيكون التعبير عن البهدلة بالصفوف الطويلة التي لا تنتهي، وكأن قدر اللبناني ان يدفع ثمن الخلاف بين شركة ما زالت في الخدمة وشركة فازت بالمناقصة ولكنها لم تباشر وهو في انتظار ما ستقرره اللجنة الوزارية، مع الخشية من ان تكون اللجان مقبرة المناقصات، لكن وزير الداخلية استدرك الامر فاتخذ قرارا بالاكتفاء بدفع الميكانيك عن العام 2016 من دون معاينة، لكن شرط ان يكون المستفيد قد اجرى المعاينة عن العام 2015 وهذا الاعفاء ينتهي مفعوله في 27 شباط 2017.



حكوميا وبعد السابقة التي حصلت في مجلس الوزراء امس من خلال اجراء تعيين من خارج الالية ومن خارج جدول الاعمال، فانه يخشى ان يشكل ما حصل سابقة يجري التذرع بها من اجل تمرير تعيينات بذريعة ضغط الوقت، خصوصا ان عمر الحكومة مرتبط باجراء الانتخابات النيابية في حزيران المقبل.



في سياق تفعيل الملفات الحكومية وتنقية الاجواء السياسية، علمت الـ LBCI ان اجتماعين عقدا بعد ظهر اليوم في الخارجية، الاول ضم الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل واللواء عباس ابراهيم وبحث في العلاقة بين الافرقاء السياسيين ولا سيما بين التيار وحركة امل، وفي قانون الانتخابات النيابية، والثاني بين الوزير باسيل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، ومن جملة ما تم البحث فيه قانون الانتخابات، وفي معلومات للـ LBCI ان هناك عملا جادا للغاية لتقريب وجهات النظر بين كل الافرقاء بغية التوصل الى وضع قانون جديد للانتخابات.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



الاجواء الميلادية المفعمة بالمحبة والتسامح ترتقي الحكومة ببركة الدايم دايم الى المزيد من التعاون لحلحلة كل ما علق من ملفات نارية مستعصية، فبعد النفخ في اشرعة مرسومي النفط وتحويلهما الى اللجان المختصة للانتهاء من وضعهما الاجرائي، وبعد خلع عبد المنعم يوسف من مهامه الامبراطورية في قطاع الاتصالات، بعد ازاحة هاتين الصخرتين عن صدر الدولة التأم المجلس الاعلى للدفاع مكتمل النصاب بمشاركة اللواء جورج قرعة ورئاسة رئيس الجمهورية. الرئيس عون شدد في الاجتماع على الاهمية القصوى لتعاون الاجهزة فيما بينها لسد كل الثغرات التي يمكن ان يتسلل الارهاب منها الى لبنان.



في سياق الامن الاقليمي، المشادات الديبلوماسية العنيفة بين ايران وتركيا يتردد صداها عسكريا على الارض السورية ما يهدد جديا بسقوط وقف النار غير المحترم اصلا وتطيير محادثات السلام في استانة.



تزامنا، ارتفعت وتيرة التفجيرات الارهابية في تركيا من نصف شهرية الى اسبوعية فيومية، واليوم كان دور ازمير.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



بين ريتا وعودة جثمان أمين بكري .. صفحات لن يطويها التشييع .. فالمغترب المغدور ترك لغز استهدافه لتبحث عنه السلطات اللبنانية في أوراق الموساد .. أما ضحايا إسطنبول فهم شهداء على حقيقة لا تريد تركيا اكتشافها وتستقبل يوميا انفجارات من صنع أبنائها في الإرهاب وآخرهم انتحاري إزمير اليوم وعلى الأمن والإرهاب بفرعيه المغترب والمقيم انعقد المجلس الأعلى للدفاع للمرة الأولى برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الذي استقبل أيضا أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش وملف الأسرى أحيط بعناية خاصة مع الإعلان عن وسيط يحمل الرقْم ثلاثة عشر وقد زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ذوي العسكريين في خيمتهم بوصفه حاملا وكالة عن ملفهم غير قابلة للعزل . والعزل بالعزل يذكر إذ فتحت تنحية المدير العام لأوجيرو السابق عبد المنعم يوسف باب الإنترنت من أوسع أبوابه وقدمت خدمة للجيل السياسي والقضائي لمتابعة هذا الملف المتجمد منذ عشرة أشهر وإذا كانت محطة المر قد أعلنت صمتها والتزامها القضاء فذلك سيدفعها إلى التزام إحكامه القائلة بأن عليها متوجبات للدولة بلغت تسعين مليار ليرة هي حصيلة سرقات التخابر غير الشرعي والقضاء يقول أيضا إن هناك شبكة إنترنت غير شرعية في الزعرور بموجب ما صدر عن قاضي التحقيق رياض أبو غيدا .. والقضاء عينه وجب عليه أن يأخذ بما نشرتْه صحيفة الأخبار اليوم عن شركاء خارجيين وقعوا عقودا مع الدولة ثم " استرخصوا" شركة المر فلجأوا إليها فــــ" للحلو " نقول إذا أردت عدم الرد من اليوم فصاعدا فاتبع قاعدة " أعيدي الأموال واصمتي ". وفي الصمت الانتخابي بدا أن البلاد تتهيأ لتخريجة التأجيل التقْني المؤدي في آخر النفق إلى التمديد الثالث، وعوارض هذه الحالة تتبدى في مواقف الرئيس نبيه بري الآخذ بالنواب من النقاش إلى اللجان إلى السبعة عشر قانونا مرورا بإشهار سيف منع التمديد وضرب الستين وغيرها من التعابير المعطلة للانتخابات لكنْ إذا كانت عملية انتخاب الرئيس التي انقسم عليها سياسيو البلد قد جرت أخيرا تحت سقف المجلس .. فلماذا نصل إلى قانون الانتخاب ونعلن العجز عن إقرار صيغته؟ ضعوا الدستور حكما بينكم .. وهاتوا بالقوانينن السبعة عشر واختاروا منها ما يتوافق والنسبية مع المحافظات الواردة في الدستور ثم أزيحوا عنكم بقية المشاريع الهالكة غير القابلة للتطبيق .. أما جميع ما نسمعه من أعذار فهو لزوم التمهيد للتمديد.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



تمضي الخطوات اللبنانية على طريق الانجازات من دون مطبات سياسية تعيق بت الملفات العالقة، المجلس الاعلى للدفاع ابقى جهوزية القوى العسكرية والامنية على درجاتها العالية في التصدي الاستباقي والردعي للارهاب حتى القضاء عليه.



استنفار العمل الحكومي يحط في السراي الكبيرة بعمل لجان وزارية للمعاينة الميكانيكية وملف النفط الذي قطع الشوط الاكبر في مسيرة تترقب بت الاحكام الضريبية والقانون السيادي.



كل الخطوات الداخلية تنال اعجاب اللبنانيين المدهوشين بوفاق سياسي شامل حلت بركاته دفعة واحدة فتزاحمت الانجازات في المقررات والاجتماعات والنشاطات ليبقى الامتحان الاساسي في قانون الانتخابات، فهل تنال الكتل علامات الإمتياز في اعتماد النسبية صيغة يريدها الشعب.



استقرار لبنان يخالف مسار المنطقة المشتعلة رغم هدوء سوري فرضه وقف اطلاق النار لكن المسلحين المتضررين يفجرون كما في جبلى اليوم للتخريب على مشروع التسوية.



الروس والأتراك يتجهون للإعلانم عن آلية مراقبة لوقف النار وفرض عقوبات على المخالفين لكن الهم التركي داخلي بعد تعدد التفجيرات واخرها ما حصل اليوم في ازمير.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



صحيح أن المعارضة شرط ضروري ومشروع ومؤسس لقيام الديمقراطية ... لكن الصحيح أيضا، أن الكيدية والعبثية مرض قاتل وعادم ومدمر لأي معارضة ولكل معارض ... مناسبة الكلام أنه يوم أمس، وضع لبنان خطوته الإجرائية الأولى، على درب تحوله بلدا منتجا للغاز ... هو الحلم الذي سكن أذهان اللبنانيين منذ عقود ... والذي تحول خلال الأعوام الماضية، إلى مأساة مزدوجة... بين من يجهد لاستخراج الثروة من الأعماق ... ومن يجهد لدفنها أعمق أمس بدأت رحلة الأشهر الستة لمزايدة، تشارك فيها نحو 40 شركة عالمية، من كبريات أسماء المليارات ... وهي وفق القانون، ملزمة بأن تكون مقراتها في لبنان ... أي سلسلة استثمارات وتوظيفات وفرص عمل ... فضلا عن عامل الثقة الدولية ... وترفيع تصنيف لبنان الائتماني ... كل ذلك، سقط لدى بعض المعارضين ... النائب وليد جنبلاط اكتفى بالرفض، على طريقة تغريداته السوريالية ... حزب الكتائب اعتبر الأمر مجرد طبخة ... وقد يحضر لاعتصام في عرض البحر ... على طريقة موقعة برج حمود ... أما سيادة اللواء أشرف ريفي، فاكتشف أن اكتشاف الغاز اللبناني، سيؤكد هيمنة إيران على بلد الأرز وثورته وثروته ... المعارضة ضرورية ... لكن الحقيقة شرطها، تماما كما هي شرط كل نشاط إنساني خاص أو عام ... قد يكون بعض المعارضين بحاجة لمن يقول لهم: صح النوم ... ولو في زمن رحيل أحد أبطال المسلسل الشهير ... أبو صياح، ترك اليوم خيزرانته في حارته الشامية ... ورحل ... في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



ترتيب لبناني للملفات بالحاح الاولويات.. بعد النفط ومراسيمه، الامن ومفاعيله حضر على طاولة مجلس الدفاع الاعلى، باستراتيجية التنسيق بين الاجهزة الامنية لمواجهة الارهابين الصهيوني والتكفيري، وتأكيد من الرئيس ميشال عون على اهمية التصدي للارهاب استباقيا وردعيا لمنع زعزعة الامن والامان في البلاد.



في البلاد تهليل لنصر الحكومة على التعطيل النفطي بالمراسيم، والترنح الاداري بجديد التعيين، دون ان تعفى الحكومة من متابعة قضية الميكانيك وان اعفت اللبنانيين من ذل المعاينة والزحمة امام مراكزها التي تسبب بها الارباك وعدم قدرة تسييل الصفقات..



اما سيل التحديات امام الحكومة وكامل السلطة السياسية فهي القوانين الانتخابية. فلن تجر البلاد الى اصلاح نوعي ومأمول الا بقانون انتخاب يحقق المناصفة ويعتمد النسبية مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة كما اكدت كتلة الوفاء للمقاومة.



في الاقليم يوسع الارهاب من ضرباته الغادرة التي وصلت اليوم الى جبلة السورية في محافظة اللاذقية موقعة العديد من الشهداء والجرحى، دون ان يسلم الارهاب ومتفرعاته في اليمن من ضربات الجيش واللجان الشعبية الذين اصابوا معسكرا لقوى العدوان في شعب الجن عند باب المندب، موقعين العشرات من قوات العدوان السعودي ومرتزقته بين قتيل وجريح.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



عجلة الدولة بدأت تدور بعد جلسة الحكومة المنتجة امس اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، طمأن الداخل والخارج إلى أن الأمن في لبنان ممسوك، وأن القوى الأمنية قادرة على حفظ الإستقرار.



إقتصاديا، جاءت الرسالة الثانية من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مناقصة المعاينة الميكانيكية، وقد ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، ويليها اجتماع اللجنة الوزارية الوزارية المكلفة دراسة مشاريع استخراج النفط. رسالة واضحة بأن العمل الجدي قد بدأ لإخراج لبنان من أزماته وخلافاته إلى رحاب البحبوحة النفطية.



شعبيا، وبعد انتشار صور وفيديوات عن الإزدحام المهول للآلاف أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب الإغلاق القسري لهذه المراكز طوال الأشهر الماضية، أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قرارا ، بإعفاء الآليات التي خضعت للمعاينة الميكانيكية في العام 2015، من الخضوع للمعاينة، ويسمح لأصحباها بدفع رسوم السير السنوية مباشرة.