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بالصورة: رسالة من شقيقة الشهيد إلياس ورديني إلى الارهابيين:" احذروا ..!"

5
JANUARY
2017
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في رسالة مؤثرة وغاضبة في آنٍ واحد، كتبت شقيقة الشهيد إلياس ورديني، ميرنا، ما يدور في نفسها ويختلج صدرها المثقل بالأحزان.. جاء فيها:

"

بدي اتوجه بكلمة صغيرة لكل الأصدقاء لكل العالم ، انا اليوم شخصيا عم اكتب ، أخت الشهيد البطل الياس وارديني ، بدي شير ، هالشهادة هي قضية ، رغم كل الاٍرهاب بالعالم ، شهادة موت lelo , هي رسالة ، مباشرة لتركيا ، هي بشارة خلاص ومعرفة ، لتعرف العالم ان هالرصاصة بالذات ، اللي خرقت قلب خيي ، بتركيا بالذات ، ها الرصاصة اللي بكيت العالم ، من قلب وروح أرثوذوكسية ، ويلّي رويت ارض القسطنطينية مجددا بدم نظيف وطاهر وأحيت روح ، نحن ما منخاف من الاٍرهاب نحن بالمرصاد ، نحن منموت تنحي ارواح .... كلنا رايحين ، بس موته بالذات ظاهرة تنستيقظ وتنصرخ ونقول ان النخوة والشهامة ما زالت موجودة .... فاحذروا أيها الإرهابيين الكفرة ،يلي صنع السم لح ياكلو .... هيدا القلب اللي اختارو ربنا هو إنذار .... هيدي الشهادة بالذات هي. صفارة إنذار ... فاحذروا أيها الأتراك ....ما في شي بيعوض خسارة خيي وابني وبيي وحبيبي ، بس في شي يعزيني انو ايلي ملاك وبطل وشهيد العطاء والحب .... الله يرحمك يا بطل .... فاحذروا نحن قوم لا نركع الا تحت اقدام المسيح ....ونحن قوم وذات لا نخاف الاٍرهاب .... 🙏🙏لح اشتقلك يا ملاك الاشرفيةً ملاك النخوة ...

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