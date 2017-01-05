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المعارضة بين الغاز وصح النوم!

5
JANUARY
2017
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صحيح أن المعارضة شرط ضروري ومشروع ومؤسس لقيام الديمقراطية  ... لكن الصحيح أيضاً، أن الكيدية والعبثية مرض قاتل وعادم ومدمر لأي معارضة ولكل معارض ... مناسبة الكلام أنه يوم أمس، وضع لبنان خطوته الإجرائية الأولى، على درب تحوله بلداً منتجاً للغاز ... هو الحلم الذي سكن أذهان اللبنانيين منذ عقود ... والذي تحول خلال الأعوام الماضية، إلى مأساة مزدوجة... بين من يجهد لاستخراج الثروة من الأعماق ... ومن يجهد لدفنها أعمق أمس بدأت رحلة الأشهر الستة لمزايدة، تشارك فيها نحو 40 شركة عالمية، من كبريات أسماء المليارات ... وهي وفق القانون، ملزمة بأن تكون مقراتها في لبنان ... أي سلسلة استثمارات وتوظيفات وفرص عمل ... فضلاً عن عامل الثقة الدولية ... وترفيع تصنيف لبنان الائتماني ... كل ذلك، سقط لدى بعض المعارضين ... النائب وليد جنبلاط اكتفى بالرفض، على طريقة تغريداته السوريالية ... حزب الكتائب اعتبر الأمر مجرد طبخة ... وقد يحضر لاعتصام في عرض البحر ... على طريقة موقعة برج حمود ... أما سيادة اللواء أشرف ريفي، فاكتشف أن اكتشاف الغاز اللبناني، سيؤكد هيمنة إيران على بلد الأرز وثورته وثروته ... المعارضة ضرورية ... لكن الحقيقة شرطها، تماماً كما هي شرط كل نشاط إنساني خاص أو عام ... قد يكون بعض المعارضين بحاجة لمن يقول لهم: صح النوم ... ولو في زمن رحيل أحد أبطال المسلسل الشهير ... أبو صياح، ترك اليوم خيزرانته في حارته الشامية ... ورحل ... 

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