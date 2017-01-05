الوفاء للمقاومة: لا يمكن تحقيق الإصلاح النوعي الا عبر اعتماد قانون انتخاب يحقق المناصفة

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عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك, وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 05/01/2017 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

في بداية الجلسة أعربت الكتلة عن ادانتها الشديدة للتفجيرات والهجمات العدوانية التي نفذها الارهاب التكفيري في كلٍ من اسطنبول وبغداد وتسببت بمقتل وجرح عشرات المدنيين من بينهم بعض المواطنين اللبنانيين.

واذ تبدي الكتلة تعاطفها مع أهالي الضحايا كلهم وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل, فإنها تجدد دعوتها الى وجوب تضافر كل الجهود في لبنان من أجل محاربة الارهاب على اختلاف منابعه التكفيرية أو الصهيونية.

وتتقدم الكتلة من عائلة المغترب اللبناني أمين بكري الذي قضى في أنغولا بأحر المواساة والتعازي, وتدعو الحكومة الى متابعة هذا الموضوع وايلاء موضوع الاغتراب الاهمية المطلوبة واحاطة المغتربين بعنايتها اللازمة.

ومع انتظام جلسات الحكومة اللبنانية, تأمل الكتلة أن تستند مقررات مجلس الوزراء الى المعايير الدستورية والى تقديرات موضوعية بعيداً عن الاستنسابية والارتجال, وترحب بقرار الحكومة توسيع ملاك الدفاع المدني وتثبيت المتطوعين فيه كما تدعوا الى إنصاف كل المستحقين من العاملين في القطاع العام.

وخلصت الكتلة بعد مناقشة البنود الواردة على جدول اعمال اجتماعها الى ما يلي :

1- إن اقرار الحكومة مرسومين من أصل رزمة متكاملة تتعلق بتحريك ورشة العمل في قطاع النفط والغاز, هو بداية تبعث برسالة ايجابية مشجعة لجميع المهتمين بالاستثمار والتعاون في هذا القطاع, إلاّ انها تستوجب المتابعة بدقة لاقرار كل ما تتضمنه الرزمة من مراسيم ومشاريع قوانين.

2- تؤكد الكتلة على أهمية اعتماد آلية التعيين في الفئة الاولى التي اعتمدتها الحكومات السابقة, كي لا تقع الحكومة الحالية في استنسابية ومحاصصة تحرم الادارة من أصحاب الكفاءات المستحقين.

3- تجدد الكتلة قناعتها بأن الاصلاح النوعي المأمول, لا يمكن أن يتحقق الا عبر اعتماد قانون انتخاب يحقق المناصفة ويعتمد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة.. ويراعي الهواجس المفهومة لدى بعض المكونات.

إن كل الصيغ الاخرى التي يجري البحث فيها لن تحقق تمثيلاً صحيحاً وفاعلاً.. وأخشى ما نخشاه أن يدهمنا الوقت, ليتذرع بذلك كل من له مصلحة بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يقطع الطريق أمام الاصلاح المنشود.

4- تدعو الكتلة القضاء اللبناني الى الاسراع في انهاء ملف الانترنت والتخابر الدولي غير الشرعيين خصوصاً بعد مضيّ عشرة أشهر على كشف هذه الفضيحة من قبل لجنة الاتصالات النيابية ان الاستمرار في التباطؤ بات يثير الريبة لدى اللبنانيين من محاولات التغطية على المرتكبين.

5- تعرب الكتلة عن حزنها الكبير لرحيل سيادة المطران هيلاريون كبوجي الذي أيقظ ضمير العالم وهو ينتصر لعدالة القضية الفلسطينية, ولأحقية شعبها بتقرير مصيره وتحرير كامل تراب وطنه من الاحتلال الاسرائيلي.

إن دفاع المطران كبوجي عن الحق الفلسطيني ووقفته النضالية الجريئة سيلهمان على الدوام كل المناضلين الشرفاء والمقاومين الابطال الثبات والشجاعة حتى تتحقق العدالة ويزول الاحتلال.