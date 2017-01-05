الرئيس عون يترأس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع.. رئيس الجمهورية لأهالي العسكريين المخطوفين: ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية لا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وقال الرئيس عون خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين، ان الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثانٍ هو الارهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها.

وأكد الرئيس عون على أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطع الطريق امام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد، لافتاً إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل.

وشدد الرئيس عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزاً على ضبط التجاوزات حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها.

ثم ناقش المجلس عدداً من المواضيع والمقترحات والاجراءات الواجب اعتمادها راهناً وفي المستقبل بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وبعد انتهاء الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير البيان الآتي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 5 كانون الثاني 2017، رأسه فخامته وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة.

ودعي الى الإجتماع كل من مدعي عام التمييز وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري.

بعد أن نوّه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين، اكّد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدّي له بكل وجوهه وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ اكثر فاكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة.

ثم بحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، وأطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق.

وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها.وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون."

وحضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الى الرئيس الحريري، وزراء: المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد والتجارة رائد خوري وقادة الاجهزة الامنية السادة: قائد الجيش العماد جان قهوجي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان.

وحضر الاجتماع أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.

عائلات العسكريين المخطوفين

الى ذلك، ابلغ الرئيس عون اهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الذين استقبل وفداً منهم قبل ظهر اليوم، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان قضية العسكريين لم تغب يوماً عن اهتماماته، لا سيما وانه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الاولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين.

واشار الرئيس عون الى ان معاجلة هذه المسألة تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء.

ولفت رئيس الجمهورية الى أن كل المراجعات التي تمت حتى الآن مباشرة او عبر وسطاء لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكن التواصل مستمر مع اكثر من وسيط للوصول الى نتائج عملية، "وجهادنا في هذا الاطار واجب، ونسأل الله ان يوفقنا للوصول الى خواتيم سعيدة، وأعزّ ما لدينا هو ان يعودوا الينا احياء".

وأكد الرئيس عون للوفد أنه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته الى الخارج سعياً لأي مساعدة ممكنة، وقال للأهالي:" ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف ولن تتردد في تأمين كل المتطلبات الضرورية لذلك، وكذلك كل رعاية لعائلاتهم".

وخلال اللقاء، شرح اللواء ابراهيم لعائلات الاهالي المراحل التي قطعتها عملية التفاوض لافتاً الى أن الرئيس عون يتابع هذا الملف منذ لحظة وقوع الاعتداء على العسكريين في 2 آب 2014 وحتى الساعة. وذكر أن التواصل مع الوسطاء مستمر بعيداً عن الاعلام، متمنيا الوصول الى نتائج ايجابية في هذا الصدد.

ثم تحدث اعضاء الوفد فشرحوا معاناة عائلات العسكريين المخطوفين، ومؤكدين على الثقة برئيس الجمهورية، واضعين ملف ابنائهم امانة بين يديه، وشكروا للرئيس عون اهتمامه الدائم ورعايته المستمرة قائلين: "بعد اليوم سنكون على ثقة اكثر بأن امكانية الكشف عن مصير اولادنا صارت اكبر".

حسين يوسف

بعد اللقاء تحدث حسين يوسف باسم الوفد فأكد ان" لقاء اهالي العسكريين المخطوفين اليوم مع فخامة الرئيس اعطى لهم من جديد دفعًا قويًا من الامل. فالرئيس عون اثبت فعلاً انه كان ولا يزال "بيّ الكل"، ووضعنا هذه الامانة، اي قضية العسكريين المخطوفين، بين يديه وهو يتحمل مسؤوليتها بضمير وبكل ايجابية".

وقال:" إن العماد عون أسس اللواء الثامن في الجيش، والعسكريين المخطوفين امضوا في الخطف حتى الآن 888 يوماً، ما يذكّرنا بتلة "888" حيث قاتل العماد عون. وهذا الرقم بالذات، الذي صادف مع توقيت زيارتنا للقصر الجمهوري يعني لنا الكثير ولنا املاً كبيراً فيه".

اضاف: "تابعنا مع فخامة الرئيس ملف العسكريين المخطوفين في حضور اللواء عباس ابراهيم الذي شرح لنا اموراً نستطيع التطرق الى البعض منها والحديث عنها، إضافة الى امور لا يمكن البوح بها. ولكن الجديد في هذا الموضوع هو ان الامور تتجه نحو الايجابية، إلا أنه من ناحيتنا كأهالٍ لا نستطيع أن نتوقع شيئا لأن سنتين ونصف السنة مرّت على اولادنا في الخطف ولا نسمع إلا الكلام، وننتظر اليوم حصول امر ايجابي ملموس".

وأكد يوسف ان "فخامة الرئيس عون ابدى تجاوبه واهتمامه بهذه القضية، علماً أنه كان مهتماً بها قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، ولكنه اليوم يشاركنا اكثر من اي وقت مضى مطلبنا الاساسي وهو اعادة العسكريين المخطوفين جميعاً الى كنف وطنهم واهاليهم ونأمل أن ينتهي هذا الملف على يد فخامته ليكون وساماً يعلّق في القصر الجمهوري".

وقال رداً على سؤال أن "هناك عددا من المفاوضين يتابعون هذه القضية ولكن ليس لنا مصلحة بالكشف عنهم وعن عملهم، مؤكداً من جهة ثانية ان كل كلمة يدلي بها اللواء عباس ابراهيم في ما خص هذه القضية بالنسبة لنا هي صادقة، ونقدّر انه في بعض الاحيان لا يمكنه ان يفيدنا بكل المعلومات الموجودة بحوزته".

ولفت الى ان اهالي المخطوفين ليس بوسعهم ان يصدقوا اي ايجابية تتم الاشارة اليها في هذا الملف إلا عندما يرون اولادهم في اعينهم، وهم يتزودون دائماً بالامل بالرغم من عدم لمسهم لأي تقدم واضح، على أمل ان لا تأخذ قضيتهم فترة اطول ويتم الكشف عن مصير اولادهم.

جمعية الطفل المصاب بالكلى

واستقبل الرئيس عون وفد المنتدى الخاص حول زراعة الكبد والكلى لدى الاطفال برئاسة رئيس جمعية الطفل المصاب بالكلى البروفسور شبل موراني الذي ألقى كلمة عرض فيها لعمل الجمعية في دعم الاطفال المرضى من خلال زرع الكلى ما وفّر للمصابين حياة جديدة فعادوا للانخراط في المجتمع. وأشار الى أن "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية ، بمبادرة من الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة دعمت الجمعية منذ العام 2004، ما سهّل مساعدة مئات الاطفال سنوياً من خلال تأمين الاستشفاء لهم وعلاجهم، وإجراء الفحوصات المخبرية، وزراعة استباقية للكلى عند الاطفال تجنباً لغسيل الكلى وعواقبه على حياتهم ومستقبلهم، وأخيراً، تمت بنجاح اول عملية لزراعة مزدوجة كبد وكلى عند اول طفلة في لبنان اسمها ديانا عزام الحاضرة بيننا اليوم".

وقال البروفسور موراني:" لكي نستطيع ان نكمل المسيرة نتمنى دعمكم وذلك باعتماد ميزانية رسمية سنوية خاصة لإجراء عمليات زرع الكبد عند الاطفال والشبان خارج الوطن والتي يليها زرع كلية في ما بعد في لبنان".

ونوّه الرئيس عون بعمل الجمعية محيّيًا الداعمين لها واعداً بالعمل مع وزارة الصحة لتأمين المساعدة اللازمة كي تتمكن الجمعية من متابعة عملها الانساني والصحي.