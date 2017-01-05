الإجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون.. هذا ما جاء فيه

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بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 5 كانون الثاني 2017، رأسه فخامته وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة.

ودعي الى الإجتماع كل من مدعي عام التمييز وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري.

بعد أن نوّه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين، اكّد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدّي له بكل وجوهه وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ اكثر فاكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة.

ثم بحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، وأطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق.

وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها.

وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون.