لجنة المتابعة للصحافيين والموظفين العاملين في النهار: تدقمنا بشكوى أمام وزارة العمل للمطالبة بأجورنا

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اصدرت "لجنة المتابعة للصحافيين والموظفين العاملين في النهار بيانا اكدت فيه ان مجموعة منهم تقدمت أمس بشكوى أمام دوائر وزارة العمل لمطالبة ادارة الصحيفة بتسديد الرواتب والأجور الشهرية المسنحقة لهم منذ 14 شهرا، سيما وأن المبالغ اصبحت متوفرة باعتراف المسؤولين في الجريدة.

وطالبت الشكوى وزارة العمل بالتدخل فورا لدى إدارة الجريدة، لتسديد الرواتب والأجور وعدم تركها رهينة لشروط تفرضها عليهم هذه الادارة، خصوصا في ظل الأوضاع والظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها هؤلاء العاملون منذ نحو سنة بسبب عدم دفع رواتبهم.

وأعلنت اللجنة عن سلسلة من التحركات بهدف الحصول على حقوق الصحافيين والموظفين