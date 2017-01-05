استعدّوا.. العاصفة "Rhend" قادمة وهذا هو مفعولها

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى ليل يوم السبت المقبل، حيث يتأثر تدريجيا بالعاصفة Rhend.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض نسبة الرطوبة، اما يوم السبت فيكون قليل الغيوم من دون تعديل يذكر على درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل ملحوظ على الجبال والداخل وتشتد سرعة الرياح (تقارب ال 65 كلم/ساعة)، يتحول الطقس ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 17 درجة، فوق الجبال من 4 الى 9 درجات، في الارز من -3 الى 5 درجات، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا يتحول الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط الى جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75 %.

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06:44 ساعة غروب الشمس: 16:43