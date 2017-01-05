living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أراد الفرار من حاجز ضهر البيدر لكن.. هذا ما حصل معه في بعقلين

5
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سلك علي ج. طريق الشوف وبرفقته علي ح. الطريق الاطول الى البقاع، لعدم اجتياز الحواجز الامنية على امتداد الطرق الاقصر خصوصا حاجز ضهر البيدر، لكن هذه الطريق التي سلكها فجر الاول من ايلول من العام 2015 بسيارته الخاصة وامامه علي.ع. على دراجة ATV مسروقة من محلة حي السلم لم تكن»آمنة» بالنسبة الى مطلوب مثله حيث كان ملاحقا من قبل دورية امنية عمد الى اطلاق النار على عناصرها محاولا قتلهم وفق القرار الاتهامي. لكن علي ج. الصق تهمة اطلاق النار برفيقه الفار علي ح. الذي سحب من السيارة بندقية من نوع بومب اكشن واطلق النار في الهواء لاخافة عناصر الدورية رغم محاولة ردعه عن ذلك. ولكن بزلة لسان نادرة «انزلق» علي في الكلام ليتبين بانه هو من طلب من رفيقه اطلاق النار.
 
وامام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله افاد المتهم علي ج. في البدء انه سلك طريق الشوف اللى البقاع لانه لا يحمل دفتر سَوْق ثم عاد ليقول بانه مطلوب ولذلك ورغم طول الطريق التي سلك اراد عدم اجتياز حاجز ضهر البيدر وكذلك ترشيش حيث توجد حواجز امنية ايضا.
 
كان علي ع. يقود امام علي ج. على الطريق نفسها دراجة ATV عندما» فوجئنا بسيارة تلاحقنا في بعقلين وتطلق النار باتجاهنا، فعمد علي ح. الى اطلاق النار في الهواء رغم محاولتي ردعه». وتابع المتهم يقول انه لم يكن يعلم ان السيارة التي تلاحقه هي «دورية دولة»، ليتبين بان السيارة العسكرية قد اصيبت برصاصتين .كما نفى اطلاق النار من مسدسه الحربي باتجاه الدورية.
 
تمكن علي ومن معه من الفرار الى البقاع قبل ان يلقى القبض عليه بجرائم قتل وخطف وشراء مسروق ، قال انه برّئ منها جميعها، نافيا ان تكون الدراجة قد تمت سرقتها انما اخذها من علي ن.د. من حي السلم وطلب من علي ع. ان يقودها الى البقاع.
 
وقد افاد علي ع. ان علي ج. اتصل به وطلب منه الحضور من البقاع لنقل الدراجة وانه بالفعل قاد الدراجة امام سيارة علي ج. من دون ان يسأل الاخير عن سبب سلوكه طريق الشوف الى البقاع انما بعد حادث اطلاق النار انزلقت الدراجة فتركها في مكانها وصعد مع علي في السيارة وتوجها هاربين صوب البقاع.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout