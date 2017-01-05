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اكتشاف مصاب بمرض H1N1 في لبنان

5
JANUARY
2017
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ادخل الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا قبل يومين (م.أ..34 سنة ) وهو يعاني وضعا صحيا صعبا تبين بنتيجة الفحوصات المخبرية المتخصصة التي اجريت له بأنه مصاب بمرض (H1 N1) فعملت ادارة المستشفى فورا على عزل المريض واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة كما جرى ابلاغ وزارة الصحة بالامر والطلب اليها تأمين سرير في احد المستشفيات المؤهلة لاستقبال ومعالجة هذه الحالة في بيروت، على اعتبار ان المستشفى الحكومي في حلبا غير مجهزة لمعالجة هكذا حالات.

واشارت عائلة المريض التي تمكنت من التواصل مع وزير الصحة غسان حاصباني الى "ان ثمة وعدا من قبل الوزارة بتأمين نقل ابنها المريض الى احد المستشفيات في العاصمة بيروت" واملت العائلة بأن "تتم هذه العملية بالسرعة القصوى لتأمين المعالجة السريعة لضمان شفاء ابنها المريض".

ولفتت العائلة الى ان ( م.أ) متزوج وله 4 اولاد وهو مغترب يعيش في استراليا اتى لبنان مؤخرا وتوجه لاداء فريضة العمرة وعاد مريضاً.

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