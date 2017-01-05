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أميركا ستنقل 4 معتقلين من غوانتانامو إلى السعودية خلال 24 ساعة

5
JANUARY
2017
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قال مسؤول أميركي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنقل أربعة سجناء من معتقل غوانتانامو إلى السعودية في الساعات الأربع والعشرين القادمة.
ويأتي هذا في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل على الرغم من ضغوط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف عمليات الإفراج.
وإذا جرت عمليات نقل المعتقلين الأخيرة وفقا للخطة فإن نحو 40 سجينا سيبقون في جوانتانامو وهو ما يمثل فشلا من أوباما في تنفيذ وعد قطعه منذ فترة طويلة بإغلاق المعتقل المثير للجدل الموجود في قاعدة خليج غوانتانامو الأميركية في كوبا.

وكان ترامب تعهد بأن يظل المعتقل مفتوحا وأن يرسل إليه «بعض الأشرار».


وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن إدارة أوباما أخطرت الكونغرس بنيتها نقل المزيد من المحتجزين.


وعبر ترامب يوم الثلاثاء عن رغبته في استمرار احتجاز من لا يزالون في غوانتانامو على الرغم من مراجعات قامت بها أجهزة أمنية اعتبرت أن الكثير منهم مؤهلون لمغادرته.
وكتب على موقع تويتر «يجب ألا يجري المزيد من عمليات الإفراج من غوانتانامو… هؤلاء أناس على درجة من الخطورة الشديدة ويجب عدم السماح لهم بالعودة إلى ساحة القتال».


ورفض البيت الأبيض اعتراضات ترامب وقال إن نقل المحتجزين من غوانتانامو سيستمر لحين تنصيب ترامب.


ولم يتسن بعد معرفة جنسيات السجناء الأربعة الذين سينقلون إلى السعودية.

الراي الكويتية
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