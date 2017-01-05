مطاعم تحمل اسم ترامب في سوريا والعراق

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عربي 21-

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر اسم وصورة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على واجهات مطاعم في مناطق كردية بسوريا والعراق.

وفي تصريحات صحفية، قال وليد شيخو، مالك "مطعم ترامب"، إن المسمى الذي أطلقه على محله يأتي من باب "التفاؤل".

وقال شيخو إن "ترامب رجل قوي، ويستحق أن يقود أكبر دولة في العالم".

وأردف قائلا: "أنا معجب بالرئيس الأمريكي الجديد، وأعتقد أن الكثيرين مثلي ممن يمرون بأوضاع صعبة في كوباني، وربما في مناطق أخرى من بلدنا، يتمنون أن يكون عهده بداية تحول وانفراج لأوضاعهم بعد كل هذه المآسي التي مررنا بها".