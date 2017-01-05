living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا لم تُرحِّب الفصائل الفلسطينية بتوقيف ياسين؟

5
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ناصر شرارة-


أعقبَ جولةَ العنف الأخيرة في مخيّم عين الحلوة قتلٌ لعددٍ من القاطنين فيه. ووصَف مسؤولو المخيّم هذه الجرائم بأنّها أحداث عَرَضيّة، ولا تحمل أبعاداً أمنية أو سياسية. فيما رأت مصادر أمنية أنّها ترمي إلى الإبقاء على سخونة الوضع الأمني فيه، بصفتها إشارات جديدة إلى أنّه لا يزال خارج أيّ معالجات جدّية لضبط أمنه، ومنعِ قوى تكفيرية من تفجيره واستغلاله، إذ يُشاع بكثرة في هذه المرحلة أنّها تُخطّط لتنفيذ عملٍ كبير فيه، وانطلاقاً منه إلى جواره اللبناني.رغم أنّ فصائل المخيّم وسفارة فلسطين في بيروت، تحاول منذ توقيف عماد ياسين الإقلال من شأن ما يَحدث فيه، وتَعتبر أنّ هناك تضخيماً إعلامياً يَقرب الوصول إلى حدّ التحريض عليه، إلّا أنّ المستوى السياسي في لبنان، يَلفت بالاستناد الى معلومات لديه، إلى تطورات مستجدة عدة يَشهدها المخيم في الفترة الاخيرة، وكلّها تدعو الى القلق، وتَرسم علامة استفهام حول إمكانية وجود خطة ما تَحوكها قوى تكفيرية لأخذِ المخيم الى معادلة جديدة تُهدّد أمنَه وأمن محيطه اللبناني.

وأبرزُ هذه التطورات التي يؤشّر إليها المستوى السياسي اللبناني، تتّصل بتحليل وقائع أمنية وسياسية تمّ التكتّم عليها، على رغم أنّها حدثت في الآونة الاخيرة داخل المخيّم، وهي بمجملها تقود إلى الاستنتاج أنّ هناك تحوّلات سياسية وأمنية طارئة داخله، قد تؤشّر إلى حصول تبدّلات في توازناته الأمنية التي على هشاشتها كانت تُعتبر ضمانات الحدّ الأدنى لعدم حصول انفجار بين فصائله الوطنية والإسلامية تفيد منها قواه التكفيرية.

وتتوقف هذه المصادر عند معطيَين أسياسيَّين حصَلا في المخيّم إثر توقيفِ مخابرات الجيش اللبناني عماد ياسين الذي صُنّف رسمياً في لبنان، على أنه أمير «داعش» في عين الحلوة.

المعطى الأول تَمثّل في أنّ الشخص الذي اتّهمته الجماعة التكفيرية في المخيّم بأنه هو مَن ساعد الأمن اللبناني على اعتقال ياسين، تمّ قتلُه داخل المخيّم بعد تعذيبه على يد عناصر تنتمي إلى المجموعات التكفيرية المتمركزة في حيَّي «الطوارئ» و«التعمير».

واللافت أنّ هذا الحدث لم يستببع أيّ ردود فِعل لهيئات المخيّم المولجة الأمن فيه والمشكّلة من مختلف فصائله، وكأنّ قتلَ المشتبَه به بإرشاد القوّة الأمنية اللبنانية إلى ياسين، تمّ تحت سقف تبرّؤ كلّ الفصائل من الدفاع عنه.

المعطى الثاني، وهو الأخطر، وهو يفسّر السبب الأعمق والأخطر لموقف الفصائل الصامت إزاء قتلِ «المشبته بأنّه وشى بياسين»، تمثّلَ في أنّ توقيف السلطات اللبنانية لياسين، واجهَته كلّ فصائل المخيّم، سواء الوطنية منها أو الإسلامية، بنوع من الإدانة، وليس فقط بعدم الترحيب بها.

لقد اتّفقَت كلّ فصائل المخيّم ومجموعاته، على رغم اختلاف مشاربها والنزاعات بينها، على أنّ توقيف ياسين هو أمر غير صائب، وحاولت تبرير ذلك بالتأكيد أنّ ياسين لم يكن أميراً لـ«داعش» في المخيّم، وأنّه منذ سنوات لم يقُم بأيّ نشاطات ذات وزن وتشي بأنّها تقدّم خدمات مهمّة لبيئة المجموعات التكفيرية في عين الحلوة.

وعلى رغم اعترافها بماضيه كمؤسس لـ«فتح الإسلام» الإرهابية وأحد أبرز رموزها المرتكبين للأعمال الإرهابية، فإنّها تَعتبر أنّه انقطع عن أيّ نشاطات، وبات لا يملك أيّ وزن داخل المجموعات الإرهابية التكفيرية العاملة حالياً في المخيّم.

وما بات الآن واضحاً، هو أنّ إجماع كلّ طيف فصائل المخيم بمختلف مشاربه على توقيف ياسين، لا يعود لسبب أنه ليس أمير «داعش»، أو لأنه ذو قيمة أمنية منتهية فعاليتُها، بل لأنّ هذه الفصائل تعتبر ضمناً أنّ إقدام الدولة اللبنانية، على تنفيذ عملية أمنية بواسطة أجهزتها الأمنية لاعتقال ياسين داخل المخيم، تشكّل خرقاً لقواعد اللعبة أو «قواعد الاشتباك» التي لها منزلة «العرف» السائد في عين الحلوة بين الدولة من جهة والفصائل الفلسطينية المولجة إدارته على غير مستوى من جهة ثانية.

ويلاحظ في هذا السياق، أنّه منذ توقيف ياسين، ساد فتور في العلاقة بين أجهزة الأمن اللبنانية وبين «عُصبة الأنصار»، فخفّفت الأخيرة من مستوى تنسيقها عبر القنوات المعتادة بينها وبين السلطات اللبنانية الأمنية المعنية بملفّ عين الحلوة.

ولم تخفِ مصادر العُصبة لدى مراجعتها لتفسير سبب تصرّفِها المستجد، أنّ موقفها ناتجٌ من أنها غير راضية عن توقيف ياسين، وذلك انطلاقاً من أنّ الدولة اللبنانية لم تَقف على رأيها قبل إقدامها على هذه الخطوة، إضافةً إلى أنّها لم تنسّق معها أمنياً.

وفيما لو تمّت قراءة موقف العصبة وكلّ الفصائل الفلسطينية الأخرى من توقيف ياسين، بلغةٍ سياسية، وأبعَد من أمنيّة، لَظهَر واضحاً أنّ هذا الاعتراض له بُعدٌ «سيادي» من منظور فصائل المخيم، ومفاده رفضُها إقدامَ الدولة على توقيف ياسين مباشرةً (بواسطة جنود لبنانيين) داخل المخيم، وبلا تنسيق مسبق مع القوى الفلسطينية المولجة الأمن بداخله، لأنّ ذلك من منظارها يُعتبَر خرقاً من الدولة اللبنانية لـ«قواعد التفاهم» و«قواعد إدارة اللعبة والاشتباك» فيه، بينها وبين القوى الفلسطينية المسؤولة عن إدارته.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout