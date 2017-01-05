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أسرار الجمهورية

مناقلات

يتجه زعيم تيار سياسي بارز الى إجراء مناقلات في مواقع قيادية وحسّاسة في داخل تياره إستعداداً لإستحقاق داهم.

مواقف

تعكف أوساط تيار سياسي وازن على درس إتجاهات الشارع بعد المواقف النارية التي أطلقها أحد النواب وذات الخلفيات الإنتخابية.



أسرار البناء

خفايا

يجري الحديث في بعض الكواليس السياسية والإعلامية عن ارتياح الكنيسة المارونية لموقف حزب فاعل كبير من اتفاق الطائف، مؤكدة أنّ الحزب المشار إليه على خلاف ما يتردّد لا يسعى إلى تعديل «الطائف» من أجل ترسيخ المثالثة، بل يصرّ على موضوع المناصفة التي نص عليها الاتفاق المذكور، وقد أكد هذا الأمر عدد من قيادييه في مناسبات مختلفة مشدّدين في الوقت عينه على ضرورة تنفيذ «الطائف» بشكل كامل.



كواليس

قالت مصادر متابعة للوضع العسكري في وادي بردى بريف دمشق إنّ موسكو قدّمت لأنقرة أدلة وإثباتات على كون جبهة النصرة هي الجهة العسكرية المسيطرة على المناطق التي تخوض فيها وحدات الجيش السوري القتال، وأنّ بعض المسلحين الملحقين بالنصرة من تشكيلات أخرى لا يجعل المنطقة مشمولة بوقف النار، وبالتالي فإنّ المعارك هناك ليست خرقاً للهدنة...