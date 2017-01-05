«الداخلية» المصرية: ضبط 4 متورطين جدد في تفجير كنيسة العباسية

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قالت وزارة الداخلية المصرية امس الأربعاء أنها ضبطت أحد العناصر الضالعة في استهداف كنيسة القديسين بولس وبطرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأنها تواصل البحث عن عنصر آخر. وأضافت الوزارة في بيان لها أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد وضبط عدد 3 من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث، والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية، تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. وقالت الوزارة: إنها عثرت بحوزة أحدهم على 3 عبوات ناسفة وكذا 3 فرد خرطوش محلى الصنع وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش. وذكرت أنه تمت إحالة المضبوطين للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها. وفي 11 ايلول 2016، استهدف انتحاري بحزام ناسف مكانًا مخصصًا للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية المسيحيين الأرثوذكس في حي العباسية؛ ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً، بينهم منفذ العملية، وأكثر من 40 مصاباً.