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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





جلسة منتجة لمجلس الوزراء أقرت مرسومين للنفط وعينت مديرين لأوجيرو واستثمار الإتصالات كما أقرت تطويرا للدفاع المدني واتفقت على تنفيذ آلية التعيينات الإدارية بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارتيه للرياض والدوحة مطلع الأسبوع المقبل.



وفي جلسة اليوم دلالة على جدية أبحاث مجلس الوزراء وعزم على الإنتاجية.



ويرئس الرئيس عون ظهر غد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع لإعطاء توجيهات للقوى المسلحة والأجهزة الأمنية.



واستنادا الى وزراء ونواب فإن توافقا سيتم على عقد جلسات تشريعية ومناقشة وإقرار مشاريع وإقتراحات قوانين تهم البلد. وينتظرأن يطلق الرئيس بري دورة استثنائية للبرلمان في وقت قريب.



وفي السياسة تبدو الأجواء مؤاتية للعملين الحكومي والتشريعي وقد نقلت أوساط بيت الوسط عن الرئيس الحريري أن هذه الأجواء مفيدة لإنجاز خطوات يطلبها اللبنانيون الذين سيشعرون بالتزام الحكومة العمل من أجل مهمات الضرورة.



وقالت هذه الأوساط إن مروحة اتصالات سياسية مرتقبة على صعيد التحضير للإنتخابات النيابية عن طريق الإتفاق على قانون لها.



إذن مجلس الوزراء أنجز اليوم جلسة مثمرة وأقر مرسومين للنفط حول تقسيم المياه البحرية ودفتر الشروط وشكل لجنتين للأحكام الضريبية والمواد البترولية.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



تزخيم العمل الحكومي بدا واضحا اليوم في جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد نيل الثقة وفي ضوء القرارت التي اتخذت من بينها اقرار مرسومي النفط المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع _ بلوكات.



مصادر وزارية اكدت لتلفزيون المستقبل ان الاجواء الايجابية طغت على اجواء الجلسة من خلال التعاون بين القوى السياسية التي تتحسس مخاطر المرحلة املة بان تنسحب هذه الاجواء على كافة المواضيع الي ستطرح على طاولة مجلس الوزاء.



الجلسة شهدت تنويها من قبل رئيس الجمهورية بالجهد الحكومي الذي بذل لنقل جثامين الشهداء والجرحى اللبنانيين من تركيا بعد الاعتداء الارهابي أما الرئيس الحريري فدعا الى تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ.و يترأس الرئيس عون غدا اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع للبحث في الإجراءات الأمنية. اما قانون الانتخاب فلم يغب عن لقاءات الاربعاء النيابية، ليحذر الرئيس نبيه بري امام زواره من استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات.



اقليميا توصلت تركيا الى تحديد هوية الارهابي الذ نفذ الاعتداء الارهابي في اسطنبول فيما استمر النظام السوري بتنفيذ سياسة الارض المحروقة في وادي بردى وكانت لافتة اليوم تهنئة راس النظام السوري بشار الاسد رئيس لجنة مجلس الامن القومي الايراني بما اسماه الانتصار الذي تحقق في حلب.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"



كالقصص الاقرب الى الخيال كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم، بهدوء مررت قرارات علقت في الاشتباك السياسي سنين طويلة لنصبح بسحر التوافق السياسي قاب قوسين من خريطة الدول المصدرة للنفط والغاز، وقاب قوسين من الدول التي تتمتع بخدمة انترنت عالية.



في ملف النفط انجازان اذن، الاول تقسيم المياه البحرية الى بلوكات عشرة سيفتح وزير الطاقة مناقصاتها بحسب صلاحياته، اما الانجاز الاهم فهو تثبيت حق لبنان في البلوكات الجنوبية على الحدود البحرية مع اسرائيل ما يشكل قرارا استراتيجيا.



في ملف الانترنت الانجاز لم يقتصر على تغيير المدير العام بغض النظر عن اسمه وارتباطاته السياسية انما على ما وراء هذا التغيير من قرار سيسمح للبنانيين بالاستفادة من خدمة لطالما دفعوا ثمنها وتاقوا للحصول عليها جودة ونوعية.



الجلسة الاولى لحكومة العهد الاولى استثنئاية بقراراتها فهل خطونا الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل لاستعادة الثقة؟



ملفات الرحلة كثيرة ومعقدة من امن الدولة التي ينوي الرئيس ميشال عون طرح ملفها في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع حسب ما علمت الـ LBCI غدا الى ملفات المناقصات التي انشئت لجان وزارية ترأسها الرئيس الحريري لمتابعتها ضمن فترة زمنية قصيرة الى الملفات المرتبطة مباشرة بحياة اللبنانيين وصحتهم ووقوف مرضاهم عاجزين عن الدخول طوارئ المستشفيات.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"



على بركة التوافق اقلعت الدولة ونفضت المؤسسات عنها غبار التعطيل، مجلس الوزراء انجز بهدوء وسلاسة ما كان حتى الامس مادة ملتهبة ممنوعة مقاربتها كي لا تشتعل الحكومات السابقة، لقد اقر المجلس مرسومي النفط لكن القرار الاقوى الذي طالما اصرت الـ Mtv على اتخاذه صونا لحقوق الدولة والناس فتمثل في استغناء الحكومة عن عبد المنعم يوسف وانزاله عن عرشي اوجيرو ومديرية الاستثمار والصيانة ما سيحرر قطاع الاتصالات ويمنح لبنان الحق في بنية تحتية عصرية تضعه في سوق المنافسة.



ولا تتوقف مفاعيل التناغم عند هذا الحد، اذ بحث مجلس الوزراء في انشاء خلية ازمات في ضوء جريمة ملهى لارينا في تركيا والتي اودت بثلاثة لبنانيين، ليبقى خارج سلة التفاهمات، قانون الانتخاب الذي يحتاج الى مزيد من البحث في ظل تسارع المهل الفاصلة عن موعد الانتخابات، علما بأن المعلومات الواردة من الكواليس تتحدث عن احتمال اعتماد قانون مختلط يأخذ بهواجس الجميع لتعذر تطبيق النسبية الكاملة لاسباب سياسية وطائفية ومذهبية وتقنية.





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



وضع عبد المنعم يوسف في تصرف رئيس الحكومة بعدما وضعه الرئيس فؤاد السنيورة في تصرفه السياسي أكثر من عشر سنوات وثبته مديرا بثلاثة رؤوس وظل عصيا على الاقالة منعما عليه بغطاء عجز عن سحبه ثلاثة وزارء اتصالات. سقط فاسد واحد فمن التالي في قطاع أهدرت أليافه؟ فقبل التنقيب عن النفط في عمق البحر.. نقبوا عن أسماء سحبت الهواء وامتدت يدها للسرقة من تحت الأرض إلى عمق السماء.. ستجدون أكثر من عبد منعم لا يزال حرا طليقا يزاول المهْنة فيما مكانه الطبيعي ان يوضع في تصرف أقرب سجن في المتن وإذا كان المدير العام لأوجيرو قد ذهب إلى الجحيم.. فإن الجحيم يتسع لشركاء سرقوا الوطن ومارسوا البغاء السياسي والإعلامي معا.. إعتدوا على موظفي الدولة وعناصر أمنها وشغلوا خطوطا ليل صباح ليجنوا تسعين مليار ليرة لا تزال ضائعة بين القضاء وأستديو فيجن وعلى ما أدلى به قاضي لجنة الاتصالات حسن فضل الله فإن عشرة أشهر من التحقيقات النيابية لم يتلقفها القضاء ولم يقبض فيها على سارق واحد معلنا أن أفضل المحاكم ستكون نشر محاضر لجنة الاتصالات وعندئذ فليتعرف الرأي العام أسماء من نهبوا ومن خرجوا يلتحفون الفضيلة رغبة النائب فضل الله في مكاشفة اللبنانيين عبر محاضر سرية صادمة ارتطمت بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الإبقاء على سرية الجلسات لكن ما الدافع الى السرية إذا كان الشعب سيتعرف إلى سارقيه بالإنترنت المشهود؟ لماذا نحمي ونستر على وجوه افتعلت بالدولة كما تفتعل باشياء أخر؟ فهؤلاء هم من يجب رفع القناع عن وجوههم ولنعط الناس العلم والخبر عن أموال حان وقت استرجاعها وعن رؤوس حان قطافها لتجاور عبد المنعم وتوضع في تصرف إدارة السجون فعمل لجنة الاتصالات لن يضيع هدرا.. وقرار القاضي رياض أبو غيدا لم يكتبه للهواية ولم يتهم فيه آل المر عن نكد أو غيرة.. إنما كان واضحا كالشس.. فلماذا لا تنشر محاضر اللجنة النيابية عملا بمبدأ الشفافية ؟ وما مصلحة رئيس المجلس في فرض سرية على ملف صيته شاع ؟ لكن ما سيعتم عليه المجلس بذريعة السرية سوف يكشفه الإعلام.. من أستديو فيجن إلى شركائه الدوليين ليبنى على المر مقتضاه.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"



جلسة دسمة لمجلس الوزراء بحجم إقرار مراسيم نفطية فتحت الطريق على الاستثمار، بانتظار بت قانون الضرائب المالية في مجلس النواب لاكتمال المشهد الذي يتيح توقيع عقود مع الشركات. ويبقى الصندوق السيادي لتحديد كيفية استثمار العائدات المنتظرة بعد سنوات وتنظيم قانون التنقيب في البر الذي لا يقل أهمية عن مخزون البحر.



مجلس الوزراء أخذ بمطلب الرئيس نبيه بري البدء بتلزيمات البلوكات البحرية الجنوبية 8 و9 و10، هذا المطلب نابع من الحرص على استثمار الثروة الوطنية في منطقة اقتصادية خاصة وضمان الحقوق اللبنانية في بلوكات تريد اسرائيل جعلها مناطق متنازع عليها، ومن هنا جاء الإقرار بأحقية البدء جنوبا لاستثمار ثرواتنا الغازية وقطع الطريق على مطامع اسرائيل.



في مجلس الوزراء تعيينات من خارج الآلية المعتمدة طالت إدارة اوجيرو والاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، فحل مكان عبد المنعم يوسف عماد كريدية للهيئة وباسل الايوبي للاستثمار.



ما يهم المواطنين ايضا الموافقة على مشروع مرسوم لتنظيم الدفاع المدني، هذه المديرية تحتاج الى تثبيت المتطوعين العاملين على خط النار ليل نهار. الاشادة بالانجازات الامنية والعسكرية احتلت مساحة من جلسة مجلس الوزراء قبل اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع غدا.



وفي جلسة بعبدا اليوم تكليف وزارة الخارجية بمتابعة قضية شهيد الاغتراب امين بكري الذي قتل في أنغولا وسط معلومات تحدثت عن ان الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال. واذا أثبتت التحقيقات الجارية مسؤولية الموساد، فهذا يعني ان الاسرائيليين يلاحقون رجال الاعمال اللبنانيين في بلد يعج بالاستثمارات لازاحة النجاح والتميز اللبناني عن درب التمدد الاقتصادي الاسرائيلي في الدول الافريقية.





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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"



مرة جديدة تظهر وقائع الممارسة المؤسساتية، أن العهد الجديد ليس مجرد امنيات او شعارات، بل هو أداء وارادة ورغبة بالعمل، وانجاز تلو الانجاز لتعويض ما فات اللبنانيين قبل سنوات، بفعل المماطلة والتسويف والكيدية والعرقلة.



في الرابع من كانون الثاني 2017، انجزت دينامية العهد الجديد مراسيم النفط المتأخرة منذ سنوات، مع ما يعنيه ذلك من امكانات وانعكاسات مالية وخلق لفرص العمل، كما بت مصير عبد المنعم يوسف، مع الامل بانتهاء كربجة قطاع الاتصالات.



والأكيد بحسب المعطيات والمعلومات، أن ما حدث منذ 31 تشرين الثاني 2016 ليس فوعة أيام او اسابيع، بل مسار عهد سيستكمل الى أن ينجز ما هو لمصلحة اللبنانيين، كل اللبنانيين، ولخير المواطنين، كل المواطنين. هذا ما تقرر اليوم، أما غدا، فالمجلس الاعلى للدفاع سينعقد في القصر الجمهوري، لاعطاء توجيهات الرئيس لكل الوزارات المعنية، بينما تشير المعلومات الى أن ملفات الزيارتين الرئاسيتين المرتقبتين في الايام المقبلة الى السعودية وقطر قد انجزت، لتكون الثمار على قدر التحضيرات.



الى ذلك، ومع الدخول في عام الاستحقاق الانتخابي، فقانون الانتخاب لا يزال موضوع بحث متواصل بين القوى الاساسية بشكل مكثف، في ظل الاصرار على حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



على مراسيم نفطية عامت الحكومة اللبنانية في اول انطلاقتها الرسمية. لم تنقب في الخلافات، قدمت الاولويات، فنشطت الدورة البترولية، ودورت المراسيم النفطية بما يسهل الوصول الى استفادة سريعة من الثروة المنسية.



في ملف اوجيرو والاتصالات ازاحت عبد المنعم يوسف المحسوب على الرئيس فؤاد السنيورة واودعته الرئيس سعد الحريري. عينت عماد كريدية مديرا عاما لاوجيرو، ومن خارج جدول الاعمال وآلية التعيينات، استدركت بتعيين الشمالي باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في الاتصالات.



حكومة وسعت ملاك الدفاع المدني وضيقت نقاش الميكانيك الى لجنة ترأسها شخص الرئيس الحريري.



جلسة حكومية بدأت بصمت دقيقة على ارواح ضحايا اعتداء اسطنبول، ونطق الرئيس بمعلومات مهمة عن مؤشرات لتورط الموساد باغتيال فقيد الاغتراب امين بكري في انغولا.



في الحساب الانتخابي لا جديد حكوميا، أما الموقف المجدد فمن عين التينة، حيث حذر الرئيس نبيه بري من استمرار المماطلة بانجاز قانون الانتخاب، داعيا الى النسبية سبيلا انسب لاخذ لبنان الى دولة عصرية. اما نصيحة الرئيس بري فالاستثمار في الامن كأهم توجه وطني.. توجه اثمر وما زال من خلال الشبكات الارهابية المتساقطة في قبضة الاجهزة الامنية، والتي ستكشف المنار بالاسماء والتفاصيل دور وصلات بعضها المضبوطة شمالا.