آلية جديدة لتنظيم نقل المرضى الى المستشفيات ودخولهم إليها؟

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أكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني " انه وفق القانون على المستشفيات معالجة المرضى عند الحالات الطارئة وعدم رفض اي حالة".

واشار في تقرير عبر نشرة الـ"LBCI الى" أن هناك حالات اخرى كإيصال المريض الى المستشفى وإدخاله تشهد عددا من المشاكل، لذا يتم العمل لوضع آلية ستناقش مع الصليب الاحمر والمستشفيات تنظم عملية ايصال المرضى الى المستشفيات وإيجاد أماكن لهم".

وشدد الوزير حاصباني على" ان الامر يتطلب أيضا تعاونا كبيرا من قبل المستشفيات عبر خلق نظام متكامل وإدخال المعلومات بدقة اليه وألا يتهرب اي مستشفى من مسؤولياتها ويرميها على أخر ".