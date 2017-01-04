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مقدمة نشرة الـOTV:

مرة جديدة تُظهر وقائع الممارسة المؤسساتية، أن العهد الجديد ليس مجرد امنيات او شعارات، بل هو أداء وارادة ورغبة بالعمل، وانجاز تلو الانجاز لتعويض ما فات اللبنانيين قبل سنوات، بفعل المماطلة والتسويف والكيدية والعرقلة.

في الرابع من كانون الثاني 2017، اَنجزت ديناميةُ العهدِ الجديد مراسيم النفط المتأخّرة منذ سنوات، مع ما يعنيه ذلك من امكانات وانعكاسات مالية وخلق لفرص العمل، كما بُتَ مصيرُ عبد المنعم يوسف، مع الامل بانتهاء كربجة قطاع الاتصالات. والأكيد بحسب المعطيات والمعلومات، أن ما حدث منذ 31 تشرين الثاني 2016 ليس فَوعة أيام او اسابيع، بل مسارُ عهد سيُستكمل الى أن يُنجَز ما هو لمصلحة اللبنانيين، كل اللبنانيين، ولخير المواطنين، كل المواطنين.

هذا ما تقرر اليوم، أما غداً، فالمجلس الاعلى للدفاع سينعقد في القصر الجمهوري، لاعطاء توجيهات الرئيس لكل الوزارات المعنية، بينما تشير المعلومات الى أن ملفات الزيارتين الرئاسيتين المرتقبتين في الايام المقبلة الى السعودية وقطر قد اُنجزت، لتكون الثمار على قدر التحضيرات.

الى ذلك، ومع الدخول في عام الاستحقاق الانتخابي، فقانون الانتخاب لا يزال موضوع بحث متواصل بين القوى الاساسية بشكل مكثف، في ظل الاصرار على حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها.