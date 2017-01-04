بعد تهديدات القتل.. ما جديد قضيّة الأب مجدي علاوي؟!

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بعد التهديدات المتكررة بالقتل التي تعرض لها الأب مجدي علاوي من قبل المدعو "موسى سويدان" والد الأطفال الذين ساعدهم الأب علاوي، أطل الأخير في مقابلة مع الاعلامية ريما نجيم عبر أثير "صوت الغد"، ولفت الى أن "القوى الأمنية لم تتدخل والدولة لم تتحرك ازاء تهديدات موسى سويدان الذي يلاحقني".

وناشد علاوي القوى الأمنية "التدخل قبل أن يقتل موسى سويدان أولادي".



وإذ طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود من المدعي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان فتح تحقيق فوري بشأن التهديد الصادر من قبل شخص من آل سويدان ضد الاب مجدي علاوي واجراء المقتضى في هذا الشأن.