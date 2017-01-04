بعد ان إنتشر الخبر بشكلٍ سريع.. قوى الأمن توضح الحقيقة

A + A -

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صباحا خبرا عن قيام 4 شاحنات مجهولة برش مادة الزيت تحت جسر نهر الموت والطرق في منطقة المتن، وأن قوى الامن تلاحقها لتوقيفها.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن تؤكد أن الخبر هذا غير صحيح، حيث أنه عند الساعة 23.15 من تاريخ 3/01/2017 وأثناء مرور شاحنة تحمل مستوعبا من الزيوت (كونتينر)، إصطدمت بحافة جسر نهر الموت مما أدى الى انقلابها وإصابة سائقها بجروح نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة.

وأدى الحادث الى تسرب مادة الزيت على الطريق وقد ساهم تساقط الأمطار بتوسيع رقعتها الى الشوارع المحيطة بالجسر.

على الفور عملت مفرزة سير الجديدة بالتعاون مع قائمقام المتن، على رش الرمول فوق بقعة انتشار الزيت لتفادي الانزلاقات والحوادث المرورية، كما أنه تم حجز الشاحنة المذكورة. فإقتضى التوضيح”.