جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان: لإتخاذ خطوات لحماية الصحافة اللبنانية

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بغياب صحيفة السفير عن المشهد الاعلامي اللبناني والعربي ستترك فراغا سياسيا وثقافيا وذلك بعد أربعة عقود من مواجهة شتى أنواع الحروب العسكرية والأمنية والسياسية وتفجير مطابعها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية فنجح "حصار المال" في حجبها وتغييبها عن المشهد الإعلامي اللبناني والعربي.

ان الصحافة اللبنانية أعرق صحافة عربية منذ منتصف القرن التاسع عشر ولكن التكنولوجيا الحديثة، ومجموعة عوامل اخرى راكمت أزماتها و دفعتها الى الاحتضار.

نتسائل عن الإجراءات المنوي اتخاذها إزاء السيناريو الكارثي، و عن طرق وخطط الدعم فلا يمكن تصور لبنان بدون صحافة مكتوبة.

إن ما يهم أي مجتمع اليوم هو أمنه واستقراره، وعلينا أن نعمل جميعًا على حماية الإنجازات التي تحققت من أية مخاطر سواء في الحاضر أو المستقبل.

صحافتنا صوت الحقيقة، فليكن عزمنا والتزامنا بدعمها للحفاظ على ارث عريق من المهنية أرسته أجيال حملت بكل أمانة ومسؤولية مشاعل التنوير في المجتمع.