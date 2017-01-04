خاص - ثوار سوريا وداعموهم قتلوا الياس وهيكل وريتا

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جاد ابو جودة-





من فواجع التسويات السياسية اللبنانية، ومنها أخيرا ما أفضى الى الوضع الحالي رئاسيا وحكوميا، أن فقدان الذاكرة تقليد.



فكأنما شرط المصالحة الظرفية دائما، أن يمحى من دون سابق إنذار، ما كان حتى أمس القريب عنوانا خلافيا، وسببا لعنف سياسي وإعلامي-وحتى دموي أحيانا- ظن كثيرون أنه لن ينتهي.



والأمثلة التاريخية كثيرة في هذا المجال، أقله في الزمن اللبناني الحديث.



فمن منا يذكر مثلا سبب الخلاف بين الجبهة اللبنانية والحركة الوطنية اللبنانية عام 1975، ما دام سامي الجميل وتيمور جنبلاط اليوم من أعز الأصدقاء، ومروان حمادة جليس وزراء القوات اللبنانية في حكومة واحدة؟



ومن منا يذكر أيضا السبب الفعلي لحرب الجبل عام 1983، ما دام البطريرك الماروني السابق زار الشوف وعاليه سنة 2001، ووليد جنبلاط "زعيم وطني" وفق أدبيات البطريرك الحالي؟



من منا يذكر التباين بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول سلاح المقاومة ومزارع شبعا، ما دام تفاهم مار مخايل قد تم سنة 2006، والتكامل الوجودي بات امرا واقعا في مواجهة المد التكفيري في المحيط؟



من منا يذكر علام كان الخلاف دائرا بين ابناء طرابلس؟ ولماذا سفكت دماء التبانة وجبل محسن لأعوام؟ فها هو التواصل قائم بين الحريري وميقاتي، وها هم قادة المحاور خارج السجون، فيما الشهداء وحدهم تحت التراب...



ومن منا يذكر كذلك، داعي استمرار الخلاف السياسي بين التيار والقوات بعد عام 2005، ما دامت النوايا قد أعلنت، والمشتركات لا تعد أو تحصى، والمسار وضع على الخط السليم؟



لماذا نتحدث في هذا الأمر اليوم؟ هل لأننا ضد المصالحات والتفاهمات وطي الصفحات الأليمة؟ بالطبع لا.

فاللبنانيون جميعا، ونحن منهم، من الفرحين بالجو الجديد، والمسرورين حكما بأي مصالحة بين لبناني وآخر.

غير أن مناسبة الحديث اليوم تذكير بسيط، ليس من باب نكء الجراح، بل من نافذة انعاش الذاكرة، لناحية المواقف من الحرب في سوريا.

فالشهداء الذين سقطوا في تركيا أخيرا، والجرحى الذين أصيبوا، هم في الواقع ضحايا مجموعات قيل عنها في السياسة والاعلام أنها ثورية بامتياز، تسعى الى الحرية والديموقراطية.



ومن سخرية القدر ان بعض من كان يتأوه ويتألم للمصاب الجلل، ويستقبل الجثامين والمصابين، كان قبل أشهر- وربما الى اليوم- يرى في الارهاب معارضة، وفي التطرف رأيا آخر...



التوبة مطلوبة، اما محو الذاكرة فممنوع.



فثوار سوريا وداعموهم هم عمليا من قتل الياس وهيكل وريتا...



قليل من الذاكرة الحية يخدم المستقبل ويحترم العقول... فاحترمونا قليلا لو سمحتم...