زعيم النصرة في وادي بردى يؤكد وجود الجبهة في المنطقة وقطعها المياه عن العاصمة

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وزارة الدفاع الروسية ترصد 27 خرقاً لإطلاق النار في سوريا من قبل مجموعات المعارضة المسلحة، وتغريدات لزعيم جبهة فتح الشام (النصرة) في وادي بردى بريف دمشق الغربي توضح تواجد عناصر الجبهة في المنطقة ومسؤوليتهم عن قطع المياه عن دمشق.



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجماعات المسلحة السورية انتهكت وقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 مرة.

وقال المركز الروسي للمصالحة في حميميم إن ممثلي روسيا في اللجنة المشتركة مع تركيا لمراقبة الهدنة في سوريا رصدوا 27 خرقاً، أما الجانب التركي فقد سجل ما مجموعه 18 خرقاً.



وأشار إلى أنه يجرى التحقيق في كل خروق الهدنة، وتتخذ التدابير للحيلولة دون تكرارها.



إلى ذلك، كشفت تغريدات لزعيم جبهة النصرة في وادي بردى بريف دمشق الغربي المدعو أبو هاشم التلي (القلموني) وجود الجبهة في المنطقة ومسؤوليتها عن قطع المياه عن دمشق.



ودعا التلي مقاتليه في تغريدات له على "تويتر" إلى الثبات في محاور القتال، مؤكداً في الوقت نفسه قطع المياه عن العاصمة.

وكانت مجموعات مسلحة قد أصدرت بياناً تحدثت فيه عن عدم وجود النصرة (فتح الشام) في المنطقة، وتذرعت بذلك لتجميد اتفاق وقف إطلاق النار.