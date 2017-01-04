عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2017

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الأخبار: تركيا نصف استدارة في انتظار ترامب

تمديد لمجلس للنواب سنة إضافية؟





الديار: ملف النفط.. هل سيكون مناقصة شفافة ام محاصصة للسياسيين؟

لبنان ودع شهداء الإرهاب وأسئلة عن الأمن التركي وغيابه؟





الأنوار: لبنان يودع شهداء المجزرة الوحشية في اسطنبول





البناء: الجيش السوري يتقدّم في بردى... والمعارضة تريد شمولَ الهدنةِ «النصرةَ»

قانصو ينعى مطران المقاومة كبوجي... ولحود يدعو للنسبية والدائرة الواحدة

عون إلى السعودية والحكومة لإقالة يوسف وجنبلاط يفرمل خطة النفط





الجمهورية: النفط: إعتراضات وملاحظات قبل المراسيم



النهار: مراسيم النفط أوّل غيث التوافق الحكومي

اللواء: جلسة النفط والكهرباء وقرارات التأديب اليوم تواجه باعتراض جنبلاطي

تضامن وطني بوجه الإرهاب وعون الإثنين إلى الرياض.. والحريري يتمسّك بالكوتا النسائية



المستقبل: لبنان صفاً واحداً ضد الإرهاب: الدولة قوية وقادرة

البلد: إنسانيّتُنا "الخبيثة"!

l'orient le jour: Aoun à Riyad puis Doha, deux étapes incontournables pour réchauffer les relations libano-arabes

the daily star: Lebanon bids farewell to Istanbul attack victims