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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2017

4
JANUARY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

بالرغم من الانفراجات التي تشهدها الساحة السياسية اللبنانية منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستتباعه بتكليف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، فقد عمد الأخير إلى تعيين أبرز صقور تيار المستقبل مستشاراً إعلامياً له، علماً أنّ هذا المستشار معروف بعدائه الشديد لحزب الله وسورية وإيران، لذلك اعتبرت أوساط سياسية أنّ هذا التعيين يخالف سياسة الانفتاح التي ينتهجها في المرحلة الحالية.


كواليس

قالت مصادر فرنسية إعلامية، أنّ زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى العراق، كانت لتحصيل قيمة صفقة صواريخ ميلان باعتها شركات فرنسية لحكومة كردستان العراق وأحالت السداد على الحكومة العراقية، التي ترفض دفع قيمة الصفقة. وأنّ هولاند بذل مسعى تذليل الخلاف مقابل تخفيض بالقيمة إذا سدّدت قبل الربيع، أما الكلام السياسي في الزيارة فهو لزوم المناسبة فقط…



الجمهورية: اسرار


إعدام

أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية بل هي بمثابة الإعدام.

يتردد

أبلغ زعيم سياسي حزباً بارزاً أن بعض التقسيمات الإنتخابية لا تتّصف فقط بالصفة التحجيمية بل هي بمثابة الإعدام.


تريث

بلغ حوار غير مُعلن بين حزبَين مختلفَين تاريخياً مرحلة متقدّمة، لكن الطرفَين يتريثان في إنجازه كاملاً، إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.


سجالات

لم يستبعد أحد الوزراء حدوث سجالات في مجلس الوزراء على رغم أجواء التهدئة، لكنه أكد أن الملفات الإقتصادية ستحتل الأولوية لأن التسوية السياسية ما زالت مستمرة


تطمينات

تبلّغ زعيم حزب سياسي لبناني فاعل من مسؤول كبير في دولة إقليمية تطمينات بأن أي مفاوضات لن تكون على حساب حزبه.


توقعات
توقعت مصادر مطلعة أن لا تسير سفن الترتيبات في إحدى المديريات العامة الحسّاسة وفقاً لرياح مرجع رئاسي كبير، نتيجة إستمرار شدّ الحبال الطائفي.

مساعي

سعى طرفان سياسيان فاعلان من أجل إبقاء موظفَين كبيرَين يشغلان منصبَين حسّاسَين في موقعهما حتى الصيف المقبل.

 

 

النهار: أسرار الآلهة


مستشفيات لا تستقبل ..

رفض أحد المستشفيات الكبيرة في العاصمة استقبال مريض لأنه بدأ علاجه في مستشفى آخر.

 

نقيب بلا مهنة ...

نقيب إحدى المهن الحرة لا يمارس المهنة منذ مدّة بعيدة ومع ذلك يبقى على رأس النقابة.


مقاطعة الخليوي ...

سأل مصدر في وزارة الاتصالات عن مصدر الحملة التي توزّع عبر الخليوي لاقفال الخطوط والامتناع عن إجراء مكالمات نهار الأحد المقبل.

 

 

اللواء: اسرار

لغز

حرص وزير سيادي على زيارة أمكنة عبادة في بلد عربي يشهد تفجيرات، عند زيارته الأخيرة لإحدى مدنه الأثرية؟!

غمز

انهالت اتصالات على الجهات المعنية لتسهيل تمرير نقل اعتمادات، وتغطية تعهدات قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة.

همس

يتّجه مرجع كبير لإحداث تغييرات جذرية في أجهزة الرقابة، على سبيل السلة الواحدة!

 

 

المستقبل: يقال
ان زوّار مرجع نيابي علقوا على المفاضلة بين احتمالي البقاء على قانون الستين أو تأجيل الانتخابات النيابية العتيدة بالقول: «يبدو أن الكحل أفضل من العمى».

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