غداً أول جلسة منتجة لحكومة لبنانية منذ زمن...

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غداً أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد، وبعد نيل الثقة... لا بل أول جلسة منتجة لحكومة لبنانية منذ زمن طويل. فالسلطة التنفيذية التي تنعقد غداً في القصر الجمهوري، ووفق ما كانت الـ OTV كشفته قبل أيام، ستضع ملف النفط على السكة، حيث زال مانع إقرار المراسيم، بعد زوال البلوكات السياسية من أمام بلوكات البترول والغاز، على رغم الرشقات الجنبلاطية المفاجئة مساء عبر تويتر... وغداً أيضاً، يوضع ملف عبد المنعم يوسف على الطاولة، ولو بتأخير ست سنوات على الأقل، مذ طالب وزراء التغيير والإصلاح بالنظر في ملفه قضائياً وسياسياً، بناء على معطيات وتأكيدات، وليس افتراءات وفبركات. لكن، قبل التفاصيل، ولليوم الثالث على التوالي، يفرض الإرهاب على نشرات أخبار الأيام الاولى من العام الجديد أن تُستهلَّ بمشاهد حزن وأسى... فلبنان ودع اليوم الياس وهيكل، على أن يكون اللقاء الأخير بريتا بعد غد الخميس...