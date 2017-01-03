تنبيه من العاصفة المرتقبة "انطونيو"

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تشير مصلحة الابحاث العلمية الى احتمال تأثير لبنان يوم الاحد 8/ 1/ 2017 بمنخفض جوي قوي الفعالية اطلقت المصلحة عليه اسم " Antonio" نسبة الى القديس مار انطونيوس.

وقد وزعت المصلحت ارشادات وتنبيهات يجب اتباعها خلال المنخفض القادم:

- يطلب من المواطنين الانتباه في قيادة السيارات خلال هطول المطر خوفاً من التزحلق.

- يطلب من المواطنين الانتباه من تشكل السيول ومن الرياح القوية التي يمكن ان تحمل الاشياء الغير مثبتة على الاسطح والشرفات.

- يطلب من صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية التي قد تتسبب بامواج عالية وبتمزق البيوت البلاستيكية.

- يطلب من المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية واستعمال السيارات الرباعية الدفع او السلاسل المعدنية بسبب تساقط الثلوج المتوقع خلال المنخفض.

- يطلب من الاجهزة المعنية التحضر لجرف الثلوج ورش الملح لمنع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية.