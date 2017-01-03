الرئيس عون: ما تحقق حتى الان في لبنان يشكل خطوة اولى في مسيرة حلم اللبنانيين، والنضال سيستمر حتى تحقيق التغيير المنشود

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رئيس الجمهورية وقف دقيقة صمت حدادا على الشهداء اللبنانيين في اسطنبول

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في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، وقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من الانتشار اللبناني، دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء اللبنانيين الثلاثة الذين سقطوا نتيجة الاعتداء الارهابي ليلة رأس السنة في احد مقاهي اسطنبول.

وكان رئيس الجمهورية استمع الى اعضاء الوفد الذين اتوا من مختلف دول الانتشار في الخليج وافريقيا واوروبا والاميركيتين ورد على اسئلتهم، فاكد "ان ما تحقق حتى الان في لبنان يشكل خطوة اولى في مسيرة الحلم الذي راود اللبنانيين والذي ما كان ليتحقق لولا تصميمنا ومثابرتنا طوال 26 عاما بجدية، ما اكسبنا ثقة الناس وكرس صدقيتنا امامهم."

واعرب الرئيس عون عن اهمية مشاركة المنتشرين اللبنانيين في الخارج في النضال من اجل تحقيق الحلم الذي بات اليوم حقيقة، متمنيا ان تبقى الروح النضالية حية وتتحول الى تحقيق اهداف اخرى تحت عنوان اصلاح البلاد واحداث التغيير المنشود فيها وهي اهداف تتطلب الكثير من الجهد والعمل والجدية.

واضاف الرئيس عون: نحن في بداية نهضة وحضوركم بيننا تكريس لذلك ولاطمئنان اللبنانيين لتوافر الامن والاستقرار في لبنان . وكذلك، الامر بالنسبة للاجانب الذين توافدوا الى لبنان هذا العام باعداد كبيرة وقد احسوا بالتغيير الحاصل.

وتابع: ما سأعدكم به اليوم انه سيكون لديكم وطن سيستعيد عزه وموقعه الاساسي في الشرق الاوسط كما كان في السابق، وثقوا ان لبنان سيعود افضل مما كان وهذا ما ستختبرونه.



وردا على مداخلة تناولت الحدث الارهابي في اسطنبول والشعور بمباشرة الدولة اللبنانية بالاهتمام بمواطنيها، قال "نحن نعطي قيمة للانسان، لان كل تربيتنا ومعتقداتنا مبنية على الانسان الذي يتمتع بالفضائل والاخلاق مما يفرض التضامن في الايام الصعبة. اننا نتضامن مع الدول ونستنكر الاعمال الارهابية فيها، فكيف بالحري مع مواطنينا، وما حصل امس في المطار لدى وصول جثامين الشهداء والجرحى يؤكد على تضامن جميع اللبنانيين وعلى وحدتهم التي لم تتأثر على رغم ما يحيط بنا من ويلات".