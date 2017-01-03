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الشوف - ودعت بلدة البيرة الشوفية عند الثالثة بعد الظهر، شهيدها هيكل حنا مسلم في مأتم رسيي وشعبي مهيب، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الثقافة غطاس خوري، كما حضر النائب فادي الهبر ممثلا الرئيس أمين الجميل، الوزير طارق الخطيب ممثلا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، كريم حمادة ممثلا الوزير مروان حمادة، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي رضوان نصر ممثلا رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، النائب جورج عدوان ممثلا رئيس حزب "القوات البنانية" سمير جعجع، رئيس اقليم الشوف الكتائبي المحامي جوزف عيد ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، نجيب السعد ممثلا النائب فواد السعد، العميد باخوس علوان ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد حنا الحام ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والوزير السابق ماريو عون وقيادات سياسية وحزبية ودينية واجتماعية.

وترأس صلاة الجناز في كنيسة قلب يسوع في البيرة المطران بولس مطر الصلاة ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والقى مطر عظة قدم فيها التعازي باسم الراعي، وعدد مزايا الشهيد، مشددا على "التمسك بحضارة الحياة بوجه حضارة الموت"، مؤكدا أن "الحضارة تبنى على التلاقي مع الاخر وليس على قتله"، وقال: "صلواتنا أن لا يستمر هذا الوضع طويلا".

وأكد أن "الشهيد هيكل أصبح رمزا لمقاومة الحياة بوجه الموت"، مستذكرا "دعوة قداسة البابا في رأس السنة بان نواجه العنف باللاعنف".

بعد ذلك دفن الشهيد مسلم في مدافن البلدة، وتقبلت عائلته التعازي.