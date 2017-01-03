الخارجية: الحريري طلب من باسيل متابعة موضوع مقتل أمين بكري في لواندا - أنغولا

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين عبر مدير عام المغتربين هيثم جمعة والقائم بالاعمال بالوكالة لسفارة لبنان في جنوب افريقيا المعتمدة لدى أنغولا آرا خجاطوريان، موضوع مقتل رجل الاعمال اللبناني أمين بكري مواليد العام ١٩٦١ من بلدة صير الغربية - قضاء النبطية، والذي تعرّض لعملية إطلاق نار منذ يومين في احدى ضواحي العاصمة لواندا، مما أدّى الى مقتله.



يُشار الى ان معتمد البعثة في دولة أنغولا محمد نسر يتابع هذا الموضوع مع السلطات الأمنية الانغولية لإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة لكشف الجناة وتوقيفهم.

وقد اجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاً مع الوزير جبران باسيل طالباً منه تكثيف الاتصالات مع الجهات المعنية للتسريع في التحقيقات وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم،وقام الوزير باسيل بإجراء اللازم.