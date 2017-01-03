بالتفاصيل - ملكة لبنانية تخسر لقبها والسبب… المخدرات!

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ريتا مهنا - المغرب اليوم



اعتقلت ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا نجاح الغمراوي، بعد مطاردة سيارتها في طريق ويسترن سيدني، عندما انفجر أحد إطارات السيارة، ووجد 22 غرامًا من المواد المخدرة داخل سيارتها.

وسحبت الشرطة سيارة الفولكس فاغن التي كانت تقودها المراهقة خلال العديد من الضواحي، وقامت باستجوابها مع الرجل الذي كان يركب في السيارة معها، وبعد تفتيش السيارة عثرت الشرطة على مواد مخدرة وأموال نقدية في السيارة. وتم تغريم الغمراوي أكثر من 1350 دولار في مركز شرطة بانكستاون تلك الليلة للقيادة دون ارتداء حزام الأمان. وقالت ملكة الجمال إنها لم تتهم بأي جرائم تتعلق بالمواد المخدرة.

واتهم الرجل البالغ من العمر 20 عامًا، بحيازة المواد المخدرة، وسيتم مثولهما أمام المحكمة المحلية في يروود في 22 شباط/فبراير. وقال منظمو مسابقة ملكة جمال لبنان للمغتربين في أستراليا، إنها كانت محبطة ولم تجب على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني. وأوضحت هيام يزبك المسؤولة عن المسابقة أن اللجنة صدمت من ذلك الخبر، وأشارت إلى أنهم سيسحبون اللقب منها، لأنها لا ينبغي أن تكون قدوة وإلهام للناس.

وأكدت شرطة نيو ساوث ويلز للصحيفة أنهم ألقوا القبض على الغمراوي وقامت بدفع غرامة، واتهم رفيقها. لكن امرأة تدعي أنها خالتها قالت إن كل ذلك "مزاعم كاذبة تمامًا". وأضافت أن نجاح لم تكن في السيارة ولم تذهب لقسم الشرطة، وأن كل ما قيل مجرد هراء كاذب. وأرسلت والدتها "ليندا" أيضًا عبر البريد الإلكتروني لمنظمي مسابقة جمال لبنان المغتربين في أستراليا، أن الاتهامات الموجهة لابنتها "غير صحيحة".