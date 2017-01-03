ماذا أبلغ السفير التركي الحريري عن هجوم إسطنبول؟!

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إعتبر السفير التركي في لبنان تشاتغاي إرجيس أنّ الارهاب أظهر وجهه القاتم وضرب تركيا في وقت عملت على وقف إطلاق النار في سوريا ومحاربة “داعش”.

وأوضح بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، على أنّ الشرطة تقوم بما في وسعها للقبض على المجرم الذي نفذ هجوم اسطنبول، وأضاف: “حالما نحصل على المزيد من المعلومات سنبلغ الجانب اللبناني”، مؤكدًا أن تركيا مصرّة على محاربة الارهاب وتحتاج الى تعاون دولي في هذا الإطار.

وذكر إرجيس أنّه سلّم الحريري رسالتين من نظيره التركي بن علي يلدريم الاولى للتهنئة والثانية متعلّقة بالهجوم الإرهابي.