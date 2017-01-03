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برق ورعد وثلوج.. اليكم حالة الطقس للأيام المقبلة

3
JANUARY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار متفرقة وبرق ورعد أحيانا دون تعديل درجات الحرارة وثلوج متقطعة على ارتفاع 1100م وما فوق.
 
 
وفي السياق يسيطر طقس متقلب بسبب كتل هوائية باردة مسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء، ويستقر خلال الأيام اللاحقة.
اما غداً فالطقس غائم جزئياً إلى غائم مع أمطار متفرقة وبرق ورعد أحياناً دون تعديل درجات الحرارة وثلوج متقطعة على ارتفاع 1100م وما فوق، أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
 
 
كما ان الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 1 الى 8 درجات، الأرز من -3 الى 3 درجات، في الداخل من 3 الى 8 درجات، والرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
 
 
اما الإنقشاع فهو متوسط، يسوء أحيانا، والرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %، فيما حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 18 درجة.
اما الضغط الجوي : 770 ملم زئبق، وساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:41.
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