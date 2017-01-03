living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيروس لبناني خبيث!

3
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منال أيوب 

 

الإرهاب في المجتمعات مثل الفيروسات الخبيثة التي تقطن في جسم الإنسان والتي تزحف بشكل سرّي لتصيب الهدف... لكنه لا يرضى إلّا بتوقيت فريد ليتمكّن من القضاء على أكبر عدد من الأرواح البريئة التي اختارت الحياة عنوانا لها.

 

 

بعد الإعتداء الحاصل في تركيا، في الملهى الليلي والذي يعتبر " الحرم الأمني" في المنطقة والمكان الأكثر أمانا، يتبيّن أن هذا التنظيم الفتّاك قادر على كل شيء وقادر على تخطّي كل العوائق ليحقق الحلم في قتل الناس والأبرياء.

 

أنيابه تهدّد كل شخص منا، فهو يلتهم من دون رحمة مستقويا بالسّلاح وبالقنابل اليدوية، مخبئا وجهه ومتنكّرا لأنه جبان، ولأنه يخاف العقاب. لكنّه، ينسى أن الله لن يرحمه، وأنه قادر على سحقه في لحظة واحدة وستأتي هذه اللحظة بلا شك في الوقت المناسب.

 

قُدّرَ لهؤلاء الأبرياء خسارة الحياة في بداية سنة جديدة، كانوا قد قرّروا بدايتها بفرح وأمل وبصيحات عاتية وبشكل فريد. قُدّر لهم أن يعودوا الى أوطانهم في نعوش نسيوا وجودها لشدّة أملهم بالحياة.

 

كم هو قاس هذا المشهد، عند محاولة إخراج جثامين شهداء قضت عليهم اليد الغدّارة التي لا علاقة لها بثقافة الحياة، إنها ثقافة الموت التي تنتزع قلوب الحياة من أناس عشقوها وتحدّوا كل الظّروف لاستقبال السنة الجديدة بطريقة مميزة.

 

هدف الإرهاب ينتقل من بقعة الى أخرى، إنه الفكر الفارغ الذي لا يتقن الا لغّة الشر والسلاح، إنه هيكل عظمي خال من المشاعر، و"روبو" يقوده زعماء الغدر والموت. إن الجزاء قادم، وإن فاعل الشر سينال جزاءه.

 

رحم الله ضحايا هذا الاعتداء اللاعقلاني، ضحايا وأبرياء المؤامرات الدولية السياسية المقرفة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين سُلبت منهم البسمة والفرحة لتتحوّل الى أنين وأوجاع وآلام حادّة.

 

لكل منتقد جرّح بشهداء الاعتداء نقول "اخرس" أيها الجاهل الإرهابي بلسانك وبكلماتك القاسية، يا من لا مكان للرحمة في قلبه، اخرس لأن فعلك أقسى من يد الغدر التي قضت على أرواح الناس في ليلة الاحتفال! هذا المستوى المتدني من الناس هو من يستحقّ الجلاء الى أرض الموت، فالانتقاد غير الصائب هو الضعف والعربدة.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout