قبل أيام من استشهاده.. رسالة الياس ورديني إلى والدته المتوفاة أكثر من مؤثرة!

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نشر الشاب الشهيد الياس ورديني الذي قضى في الاعتداء الارهابي في اسطنبول ليلة رأس السنة، رسالة إلى والدته المتوفاة، مبديا اشتياقه لها، قبل أيام من استشهاده وتحديداً يوم 25 كانون الاول.

وجاء في الرسالة: "اشتاق إليك في الميلاد. كلّ يوم من دونك منذ رحيلك، يبدو كالصيف من دون شمس، وكالشتاء من دون ثلج. أتمنى لو استطيع أن أكلمك، لديّ الكثير لأقوله، الحياة تغيرت كثيرًا منذ رحلت. أشتاق إلى الرابط بيننا، وأشتاق لدعملك اللطيف، أنت في قلبي وعقلي. سأشعر بقربك لي دائمًا، وبالرغم من أنك بعيدة عن نظري، سأبحث عنك بين النجوم التي تشرق ليلة الميلاد".