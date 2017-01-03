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بالفيديو - هذا ما فعله الإرهابيون ليضمنوا أكبر عدد من الشهداء في اسطنبول!

3
JANUARY
2017
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يروى نضال بشراوي، اللبناني المصاب في اعتداء اسطنبول الإرهابي، ما حدث في اللحظات الأولى من الهجوم على النادي الليلي "رينا" في ليلة رأس السنة، ويقول لمراسلة "الجديد" في اسطنبول الزميلة راشيل كرم إنه في البداية رأى أناساً يتدافعون ثم سمعنا صوت إطلاق نار واختبأ رواد النادي تحت الطاولات.


ويضيف: "أحد المهاجمين كان يقول لا إله إلاّ الله طوال الوقت وحمل الرشاش وبدأ بإطلاق النار على الناس الذين اختبؤوا وكانوا يحاولون قدر الإمكان ألاّ يتحرّكوا كي لا يطلق النار عليهم ثانية."

ويتابع بشراوي "كان الارهابي ينتظر قليلاً ومن ثم يأتي الى الطاولات للتأكد من أن الجميع فارقوا الحياة ويطلق النار مرة أخرى علينا. في الطاولة التي كانت بجانبي استشهد ثلاثة أشخاص، وهناك شخص أصيب برصاصة في رأسه وكان قد فارق الحياة الاّ أن ذلك لم يمنع الإرهابي من أن يعيد إطلاق النار عليه ثانية في رأسه."

كلنا رأينا ما حدث إلاّ أننا لم نكن نجرؤ على التحرّك لأن المجرم كان يتأكد اذا ما كان أحد ما زال على قيد الحياة ليقتله، وكان يدوس على أيدينا وأرجلنا ليتأكد."

ويؤكد بشراوي أن المعتدين كانوا أكثر من شخص واحد لأنه سمعهم يتكلّمون مع بعضهم البعض باللغة التركية.

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