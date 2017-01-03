حريق غابات ضخم في تشيلي يأتي على مئة منزل

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ادى حريق غابات ضخم اندلع الاثنين في تلال مدينة فالبارايزو الساحلية في تشيلي الى احتراق حوالى مئة منزل واصابة 19 شخصا على الاقل بجروح، مما اضطر السلطات الى اجلاء المئات من السكان.

وقالت الدداخلية التشيلية أن الحريق ادى ايضا الى اصابة 19 شخصا بجروح، غالبيتهم يعانون من مشاكل تنفسية، وأضافت أنه "لحسن الحظ لم نسجل اي وفاة". وبحسب التقديرات الاولية للمكتب الوطني للحالات الطارئة فان الحريق اتى حتى الآن على حوالى 50 هكتارا من المساحات الخضراء.

وساهم ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في امتداد السنة النيران في هذه المدينة الساحلية. وتم اجلاء 200 شخص من المنطقة في حين قطعت شركة الكهرباء التيار عن حوالى 48 الف مشترك احترازا.