living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد قرن على غرقها... سر جديد حول سفينة تايتانيك ساهم في غرقها ينكشف!

3
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



اكتشاف واقعة غير مسجلة عن السفينة المشهورة "التايتانك" بعد مرور قرن على غرقها، والتي تحولت أحداثها إلى فيلم مشهور جدا.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، قال الصحفي سينان مالوني، وهو أحد الأشخاص الذين قضوا أكثر من 30 عاما في دراسة لإحدى أشهر كوارث القرن الماضي وهي "كارثة التايتانك"، إن حريقا اندلع في هيكل السفينة لأسابيع، وتحديدا قرب المنطقة التي اصطدمت بجبل الجليد أثناء الحادث.

هذا ويعود غرق السفينة إلى اصطدامها بجبل جليدي في المحيط الأطلنطي، حيث كانت متجهة من ساوثهمبتون جنوبي بريطانيا إلى نيويورك في 15 أبريل/نيسان من عام 1912، وكان على متنها نحو 2200 راكب، لقي أكثر من 1500 منهم مصرعهم.

هذا واستعان مالوني بعدة صور التقطها كبير مهندسي الكهرباء، حيث شاهد بقعة سوداء طولها نحو 9 أمتار، على الجانب الأيمن من مقدمة السفينة.

وقال مالوني: "بينما ننظر إلى المنطقة الحقيقية التي اصطدم بها الجبل الجليدي، يبدو أننا وجدنا ضعفا أو تلفا في الهيكل في هذا المكان قبل أن تغادر بلفاست (حيث تم بناء السفينة). وفي وقت لاحق، أكد خبراء أن هذه البقعة السوداء سببها حريق، نجم عن "حرارة ذاتية" للفحم في مخزن داخل السفينة، مشيرين إلى أنه استمر أسابيع رغم محاولات السيطرة عليه.

The Independent
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout