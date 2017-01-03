سكان الهند يشترون 4 أطنان من الذهب في 48 ساعة

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أقدم سكان الهند، على شراء 4 أطنان من الذهب، في غضون 48 ساعة، بعد الإعلان عن إصلاح نقدي ينهي عصر استخدام العملة النقدية في عمليات الدفع.

وكتبت صحيفة " ذا تايمز أُف إينديا"، نقلا عن تقرير المديرية العامة للضمانات والجمارك أن حوالي 700 شخص اشتروا، يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، زهاء 45 كيلوغراما من الذهب من أكبر متاجر المجوهرات في العاصمة نيو دلهي.

وكانت السلطات الهندية أعلنت أن ولاية "غوا" ستتخلى، ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، عن استخدام النقد في التعاملات. لتصبح الولاية الأولى في الهند التي تتحول تماما إلى المدفوعات غير النقدية.