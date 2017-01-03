طيور أيلول

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شربل الجميّل-



أضحى من المقطوع إحصائياً وقَدَرياً أن مآسي الإغتراب اللبناني عادلت بعمقها وأتراحها مآسي أرض الوطن. قلّما يمرّ حادث قدريّ أو مفتعل على وسع البسيطة دون أن يكون لعائلة لبنانية وجوداً فيه. إنها ضريبة الإغتراب، الوجه الثاني من العملة التي ارتضينا دفعها. في وطن اعتاد بنوه على الهجرة نحو أسقاع الأرض، نادراً ما أغراهم بالعودة...حتى يوم أمس.

تماماً كبصيرته الحقودة الداكنة، يحصد ولا يميّز. يقتنص الحياة دون تردد ودون اعتبار للبراءة والإنسانية. هل كان ليفكّر مرتين قبل الضغط على الزناد إن علم أن ريتا ودّعت والدتها منذ أربعة أشهر ووالدها طريح الفراش بانتظارها؟ هل كان لينقبض قلبه لو عرف أن إيلي ورديني ترعرع يتيماً وأن أخواته اللواتي نذرنَ العمر لتربيته هنَّ بانتظاره؟ هل كان ليلجم نزواته الشريرة إن اكتشف أن هيكل مسلّم لم يمرّ خمسة أشهر على زواجه؟

ما هذا الحقد؟ ما أصل استسهال الحياة البشرية إلى هذا الدرك؟ بعضهم يقول غسل الأدمغة، وبعضهم يعاتبون الدين وسواهم يلومون الغرب...أما الجواب فواحد موحّد: النفس البشرية الدنيئة التي حالما تنقاد للموبقة وتسلّم ملكة الضمير، يلبسها الشيطان ويعتريها. يقولون أن الشياطين جميعها قد تركت الجحيم وانتقلت للعيش فيما بيننا، وها نحن ذا نتخبّط لقمة سائغة: بعضنا أدوات وباقينا ضحايا.

مع استعادة الأمل بلبنان الجديد القوي، لفت بموازاة نكبة الدهر هذه المهنية الوطنية التي تحلّت بها الحكومة اللبنانية. مهنية لم تتظهّر حتى يوم هوت الطائرة الأثيوبية في مياهنا الإقليمية مطلع ٢٠١٠. تجنيد تام تدارك ووزّع مهام ونفّذ؛ كلّ انصرف إلى عمله من المبادرة فالإتصال فإرسال البعثات وتأمين طائرة إلى استقبال الجثامين والجرحى، فطُوِّق الحزن وخُفف حمله على العائلات المذهولة، ليخرج الوطن شامخاً من قلب المصيبة. إنه عهد الرئيس عون.

الطيور تهاجر في الخريف إلى البقاع الأكثر دفئاً. كذلك منكسري القلوب، يهجرون ظلمة هذا العالم البارد الأجوف العنيف ليلتحقوا بمن سبقهم من الأحبّاء في مملكة السلام، حيث حرارة اللقاء تشعّ لقاءً أبدياً. هناك، تنتفي الأحلام لتتحقق وتُبعث الآمال لتصير. هناك سيعانق ايلي والديه، ستحضن ريتا والدتها، وسيتكلّل هيكل عريس السماء..