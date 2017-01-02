الرياشي: بصدد التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات الإعلامية وآدابها

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أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أنه "بصدد التحضير لقانون يتعلق بالأخلاقيات والآداب الإعلامية، كقانون الآداب الطبية، لأنه لا ينقصنا شيء من الحرية والموضوعية والاحتراف والتجانس مع الثقافة العامة، ولكن على الأكيد، نحن بحاجة إلى ضوابط أدبية وأخلاقية".



وإذ أوضح أنه "لا يوجه أي تجريح بحق أحد، فهم يعملون (الاعلاميون) واجباتهم"، لفت إلى أنه "سيضع القانون، ليقر في مجلس النواب، ويصبح ساري المفعول، كقانون ملزم".



كلام الرياشي جاء خلال حديث في برنامج "منا وجر" على شاشة "أم.تي.في"، كشف فيه عن "حدوث بلبلة بالأمس، خلال تغطية الأخبار، ولذلك ارتأينا أن نضع حدا فاصلا بين الموضوعية واحترام الخصوصية"، مؤكدا "ليس هناك من مشهد معين استفزه، بل دخول بعض الإعلاميين إلى منازل أهالي الشهداء المفجوعين، ونقل ما يجري من دون استئذان، من بكاء وغيره، مما خرق الخصوصية البيتية والحميمية".



ولفت إلى أن "البث المباشر ليس هو الضرر، بل نقل الأخبار والمعلومات المغلوطة، هي التي تضر الرأي العام".



وختم داعيا الللبنانيين إلى "الاستمرار بالسهر والفرح، لأن هذا البلد ولد ليحمي حضارة الحياة، والشهداء هم شهداء الحياة، وحقهم بالحياة".