هذا ما سيحصل الأربعاء المقبل

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

كان يُفترض بنشرات أخبار الأيام الأولى من العام الجديد أن تعكسَ جوَ التفاؤل المرافِق للعهد الجديد، خصوصاً أنّ اللبنانيين على موعدٍ الأربعاء المقبل مع جلسةٍ منتِجة لمجلس الوزراء تبحث في ملفاتٍ طال انتظارُها، أبرزُها إقرارُ المراسيم المتعلقة بالنفط والغاز، إضافةً إلى تعيينِ بديلٍ عن عبد المنعم يوسف... كما أنّ الجوَّ الإيجابي سياسياً لا يستثني مسارَ قانون الانتخاب الجديد، على رَغم ضغط المُهل... غير أنّ يدَ الإرهاب التي نالت من ثلاثةِ لبنانيين في اسطنبول، عدا الجرحى، أبَت إلا أن يُمضيَ اللبنانيون مستهلَ العام الجديد بمتابعة أخبار المآسي والأحزان، التي ضربت عائلاتٍ من بينِهم، بمزيدٍ من اللوعة والغضب.