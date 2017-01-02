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استكمال الاستعدادات في المطار لاستقبال شهداء وجرحى اسطنبول

2
JANUARY
2017
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الترتيبات والتحضيرات اللوجستية، اكتملت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، لاستقبال جثامين الشهداء والجرحى الذين سقطوا في اعتداء اسطنبول الارهابي، إضافة إلى عدد من العائدين الناجين من الاعتداء.

وبانتظار هبوط طائرة الميدل إيست العائدة من اسطنبول، فتحت أبواب صالون الشرف في المطار لاستقبالهم، كما وصلت 10 سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، إلى أرض المطار، استعدادا لنقل جثامين الشهداء إلى مستشفى أوتيل ديو، ولتوزيع الجرحى على مستشفيات رزق والروم والجامعة الأميركية.

كذلك، تشهد قاعات المطار منذ ساعات، توافدا لذوي الضحايا وأقربائهم وأصدقائهم إضافة إلى عدد كبير من المواطنين، الذين احتشدوا داخل حرم المطار وخارجه لمشاركة الأهالي المفجوعين في استقبال أبنائهم.

كما سجل انتشار أمني كثيف على الطرقات المؤدية إلى المطار، وعند مداخله، وفي قاعاته المختلفة، حفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم.

ومن الشخصيات الرسمية، وصل إلى صالون الشرف النائب إميل رحمة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فادي فواز، الذي يتابع الترتيبات، إضافة إلى أعضاء خلية الأزمة.

كذلك أفيد أن الطائرة التي ستقل الجثامين والجرحى، ستنقل أيضا عددا من اللبنانيين الناجين الذين كانوا في نادي "لارينا" الليلي نفسه الذي تم استهدفه في اسطنبول، وقد عرف منهم: حسن عيسى وزوجته دانيا مراد عيسى، ونيرمين غلاييني، ومايز مبيض.

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